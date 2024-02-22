Змагання юних футболістів. Фото: школа «Лідер»

Футбольна школа «Лідер» провела щорічний турнір «Футзальний кубок Лідер» серед вихованців різного віку.

Про це повідомили у школі «Лідер».

Змагання проводились протягом лютого серед вихованців 2011-2012, 2013-2014 та 2015-2016 років народження. Почали найстарші, і згодом дійшли й до наймолодших вихованців.

«Ці змагання в нас щорічні, серед філіалів базової підготовки. В тому році організовували по двом віковим групам, в цьому році додали третю. Стараємось задіювати всіх вихованців школи, для прогресу та розвитку. Надалі тренери будуть готувати дітей до початку Дитячої футбольної ліги «Лідер», яка почнеться в вересні», — підкреслив директор школи «Лідер» Сергій Поздняков.

В змаганнях прийняло участь більше 350 вихованців з різних філіалів школи. Всі учасники були нагородженні відзнаками, отримали позитивні емоції та змагальний досвід, а тренери — бачення над чим треба працювати ще.

Нагадуємо що школа «Лідер» працює в 7 мікрорайонах міста і постійно веде набір дітей в групи віком від 4х років.

«Команда Дитячо-юнацької футбольної ліги вже готується до старту весняної частини чемпіонату. Користуючись можливістю запрошуємо дітей 2008,2009,2010,2011 років народження. На перегляд до нашої команди, який відбудеться 3 березня», — додав Сергій Поздняков.

За додатковою інформацією можна звернутися до директора ФШ «Лідер» Сергія Позднякова: 0994676168

Змагання юних футболістів. Фото: школа «Лідер»

Змагання юних футболістів. Фото: школа «Лідер»

Змагання юних футболістів. Фото: школа «Лідер»

Змагання юних футболістів. Фото: школа «Лідер»

Змагання юних футболістів. Фото: школа «Лідер»

Змагання юних футболістів. Фото: школа «Лідер»

Змагання юних футболістів. Фото: школа «Лідер»

Змагання юних футболістів. Фото: школа «Лідер»

Нагадаємо, що у травні минулого року футбольна школа «Лідер» розіграла свій щорічний кубок серед шести філіалів школи, один з яких знаходиться в Кропивницькому.