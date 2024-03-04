На міжнародному турнірі з художньої гімнастики Гран-прі Miss Valentine-2024 в естонському Тарту збірна команда України здобула золоті медалі серед дорослих і сеньйорок.
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міськради.
Зазначається, що збірна команда України перемогла у фіналі в групових вправах з пʼятьма обручами, трьома стрічками та двома мʼячами.
До складу команди входить вихованка Миколаївської комплексної дитячо-юнацької школи «Перемога» Валерія Перемета.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени посіли призові місця на чемпіонат України зі стрибків на акробатичній доріжці.
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На міжнародному турнірі з художньої гімнастики Гран-прі Miss Valentine-2024 в естонському Тарту збірна команда України здобула золоті медалі серед дорослих і сеньйорок.
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міськради.
Зазначається, що збірна команда України перемогла у фіналі в групових вправах з пʼятьма обручами, трьома стрічками та двома мʼячами.
До складу команди входить вихованка Миколаївської комплексної дитячо-юнацької школи «Перемога» Валерія Перемета.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени посіли призові місця на чемпіонат України зі стрибків на акробатичній доріжці.