Збірна України виграла «золото» на міжнародних змаганнях з художньої гімнастики / Фото опублікувало Управління у справах спорту ММР

На міжнародному турнірі з художньої гімнастики Гран-прі Miss Valentine-2024 в естонському Тарту збірна команда України здобула золоті медалі серед дорослих і сеньйорок.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міськради.

Зазначається, що збірна команда України перемогла у фіналі в групових вправах з пʼятьма обручами, трьома стрічками та двома мʼячами.

До складу команди входить вихованка Миколаївської комплексної дитячо-юнацької школи «Перемога» Валерія Перемета.

Нагадаємо, миколаївські спортсмени посіли призові місця на чемпіонат України зі стрибків на акробатичній доріжці.