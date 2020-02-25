Спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области 54 раза привлекались для ликвидации последствий циклона, который вчера обрушился на Николаевскую область.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области.

Так, 24 февраля, в результате перемещения циклона «Юлия», который образовался на территории Польши, в Николаевской области порывы ветра достигали до 32 м/с. Ветер валил деревья и рекламные биг-борды, срывал крыши с домов, обрывал провода.

— Только по Николаеву зафиксировано более 250 случаев падения деревьев на проезжие части, жилые дома, объекты, транспортные средства, линии электропередач. Повреждены понтонный пешеходный мост и понтонный Аляудский мост через Ингул. Для ликвидации последствий осложнения погодных условий подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области 54 раза привлекались для проведение аварийно-восстановительных и спасательных работ. Спасатели распилили 71 дерево, деблокировали 8 автомобилей. Всего к работам было привлечено 19 единиц пожарно-спасательной техники и 73 спасателя, - сказано в сообщении.

По информации АО «Николаевоблэнерго» по состоянию на 7:00 25 февраля в результате осложнения погодных условий отключено от электроснабжения 84 фидера, 950 трансформаторных подстанций, 148 населенных пункта. Ситуация находится под контролем ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 21:00 24 февраля часть последствий непогоды в Николаеве ликвидирована. В течение последующих двух суток работы продолжатся.

Ранее сообщалось, что 24 февраля шквальный ветер повредил 83 кровли зданий в Николаевской области. Полностью обесточены 118 населенных пунктов.

Напомним, что деревья, которые упали из-за сильного порыва ветра, повредили надземные тепловые сети, из-за чего без тепла остались 10 жилых домов и детский сад.

Напомним, что Гидрометцентр объявил «красный» уровень опасности. Сильные порывы ветра будут сохраняться до конца суток.

Из-за непогоды по Ингульскому и Варваровскому мостам ограничили движение для грузового транспорта, а часть пешеходного моста через реку Ингул оторвало со стороны Набережной.