По состоянию на вечер 25 февраля, 34 населенных пункта Николаевской области остаются обесточенными.

Об этом стало известно во время видеоселекторного в кризисном центре ГУ ГСЧС в Николаевской области, сообщает пресс-служба ведомства.

— Сейчас в области проводятся работы по демонтажу и перекрытию конструктивных элементов зданий, сооружений социальной инфраструктуры, учебных заведений, детских учебных заведений и учреждений здравоохранения а также по уборке поваленных деревьев. Для проведения аварийно-восстановительных работ на территории области привлечены аварийные бригады АО «Николаевоблэнерго», ОАО «Николаевгаз». Продолжается работа по обследованию поврежденных объектов и подсчету нанесенного непогодой ущерба, - отмечается в сообщении.

В течение суток подразделения службы спасения 32 раза привлекались для аварийно-восстановительных и спасательных работ (распиловки 27 деревьев, демонтированы 6 аварийных конструктивных элементов зданий). Всего привлечено 36 единиц пожарно-спасательной техники, 128 человек личного состава. Остаются отключенными от электроснабжения 34 населенных пункта.

Ранее сообщалось, что на полигоне «Широкий Лан» под Николаевом начали замену палаток, снесённых вчера ветром.

Напомним, 24 февраля в Николаеве бушевал ураган. Гидрометцентр объявил «красный» уровень опасности.

Так, на ферме «Устрицы Скифии» на Чиловой косе неподалеку села Коблево Николаевской области сорвало крышу.

в Николаеве сильный ветер сорвал кровлю здания коммунального предприятия «Николаевской областной типографии».

Из-за непогоды по Ингульскому и Варваровскому мостам ограничили движение для грузового транспорта, а часть пешеходного моста через реку Ингул оторвало со стороны Набережной.