Вечером 27 февраля жилье ликвидатора ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан»Ирины Сербин ограбили. Она считает, что это связано с ситуацией вокруг ареста имущества завода.

Об этом она написала в Facebook.

Ирина Сербин отметила, что грабители также повредили ее жилье изнутри.

«Действовали профессионалы. Никаких следов взлома снаружи. Забрали личные ценные вещи, деньги, один из загранпаспортов и личные фотографии. Также забрали ноутбук, который был абсолютно пустым. Считаю данную ситуацию продолжением давления, угроз и действиями оппонентов в деле ПАО «НСЗ «Океан», где я осуществляю полномочия ликвидатора», – написала она.

Напомним, ранее Ирина Сербин заявила, что наложенный накануне арест на имущество предприятия ставит под угрозу международные контракты и рабочие места на предприятии.

Напомним, 20 января николаевский бизнесмен Василий Капацына подал апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда Киева об аресте имущественного комплекса Николаевского судостроительного завода «Океан».

24 февраля Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского районного суда о наложении ареста на имущественный комплекс ПАО «Николаевский судостроительный завод» Океан».

После этого владелец судостроительного завода «Океан» Василий Капацына заявил, что решение Апелляционного суда, который оставил в силе решение о наложении ареста на имущественный комплекс предприятия, не имеет ничего общего с законом и справедливостью.

Ранее Василий Капацына заявил о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за решения Печерского районного суда Киева об аресте имущественного комплекса предприятия.

Также он обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

15 февраля под зданием Николаевской областной государственной администрации прошел митинг «Руки прочь от «Океана».

В декабре 2018 года имущество ликвидированного предприятия ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» было продано на аукционе компании «Торговый дом «Аннона».

Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 миллионов гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки.

Новый собственник завода Василий Капацына взялся за восстановление работы судостроительного завода. В апреле прошлого года ООО «Судостроительный завод «Океан» получил первый госзаказ - ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией «Eurobulk» на строительство двух сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса река-море. Также сообщалось, что завод «Океан» заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа «Буг».

В ноябре 2019 года завод «Океан» посетили министр обороны Украины Андрей Загороднюк и генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. Целью визита высокопоставленных чиновников в Николаев стал вопрос о возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.