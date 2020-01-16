Фракция партии «Наш край» в Николаевском областном совете требует срочно созвать сессию облсовета в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества завода «Океан».

Об этом сообщается на сайте партии.

Как известно, 14 января Офис Генерального прокурора сообщил о том, что Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуратуры арестовал имущественный комплекс ликвидированного ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» с целью «сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения».

Депутаты предложили рассмотреть данный вопрос на пленарном заседании и обратиться к владельцам завода с просьбой не допустить сокращение штата.

— Данная ситуация не только поставила под угрозу срыв международных контрактов, а вместе с тем поступления в бюджет налогов и сборов, но и поставила в непонятную ситуацию трудовые отношения на предприятии. Возникла высокая вероятность возникновения проблем с выплатой заработной платы и сокращения численного штата в случае длительной «заморозки» деятельности предприятия. Учитывая то, что работники завода, а это более 600 человек, являются узкопрофильными специалистами, потеря рабочего места может привести к безработице или выезду работников за границу, - говорится в сообщении.

Также фракция считает необходимым обратиться к Главе государства Владимиру Зеленскому для помощи в разблокировании работы Николаевского судостроительного завода «Океан».

— Отдельно обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, как гаранту Конституции, чтобы тот вмешался в решение данного вопроса и добился разблокирования работы предприятия для выполнения всех положений трудового законодательства, - отмечают в партии.

Отметим, что вчера, 15 января, в ходе своей пресс-конференции владелец Николаевского судостроительного завода «Океан» Василий Капацына рассказал, что его предприятие на сегодняшний день является единственным в Украине, способным строить полнокомплектные военные суда.

Ранее Василий Капацына обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

Также Василий Капацына обратился к главе фракции «Слуга народа», Секретарю Национального инвестиционного совета николаевцу Давиду Арахамии с просьбой вступиться за николаевских корабелов.

В частности, Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и руководителям СБУ и Офиса Герального прокурора с просьбой прекратить оказывать давление на судостроительный завод «Океан».

Также решение суда об аресте имущественного комплекса ликвидированного ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» раскритиковал народный депутат Украины VII и VIII созывов Артем Ильюк.

Напомним, в декабре 2018 года имущество ликвидированного предприятия ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» было продано на аукционе компании «Торговый дом «Аннона».

Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 миллионов гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки.

Новый собственник завода Василий Капацына взялся за восстановление работы судостроительного завода. В апреле прошлого года ООО «Судостроительный завод «Океан» получил первый госзаказ - ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией «Eurobulk» на строительство двух сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса река-море. Также сообщалось, что завод «Океан» заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа «Буг».

В ноябре 2019 года завод «Океан» посетили министр обороны Украины Андрей Загороднюк и генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. Целью визита высокопоставленных чиновников в Николаев стал вопрос о возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.