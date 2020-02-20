Депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин считает «наплевательским отношением» то, что глава облгосадминистрации Александр Стадник не приехал к жителям села Константиновка, которые уже несколько часов протестуют на трассе государственного значения Н-24 «Николаев - Вознесенск - Благовещенское».

Такое мнение депутат высказал в комментарии НикВести.

— Скажу вам откровенно, что игнорирование областной властью этой проблемы не идет на пользу ни президенту (Владимиру Зеленскому, - прим.), ни действующей власти. Мне кажется, что это наплевательское отношение. Поссорить два села - это самый легкий способ, но он не приведет ни к чему хорошему. Одно из правильных решений, возможно, создание Новоодесской ОТГ, куда вошли бы все эти села. Надо примирить людей, а не игнорировать проблемы и не выходить к ним. Это наплевательское отношение. Я не понимаю, почему их не слышат, не знаю для чего накалять обстановку, для чего делать проблему на пустом месте, для чего доводить людей до отчаяния - мне не понятно. Я думаю, что этот вопрос должен быть обязательно рассмотрен на сессии областного совета. Нельзя обходить проблемы людей, - сказал Вадим Олабин.

Также депутат облсовета добавил, что вопросом формирования в Николаевской области объединенных территориальных общин должны заняться Министерство развития общин и территорий Украины и Кабинет Министров Украины.

— Мы понимаем, что согласно законодательству уже, наверное, потеряно право у местных громад на самостоятельное создание объединенных территориальных общин. Сейчас все в руках Кабинета Министров Украины. Должно быть какое-то взвешенное, нормальное решение Кабмина потому, что людям здесь жить. Если эти села стремились к созданию ОТГ, если они прошли все процедуры, но почему-то представители органов власти затормозили этот вопрос искусственно, то должны быть ответственные люди, которых можно привлечь к ответственности. Это проблема. А если люди потеряли такую возможность, которая предоставлялась им до конца 2019 года, то Минрегион и Кабмин должны поставить точку в этом вопросе, которая должна удовлетворить всех жителей населенных пунктов Николаевской области, - сказал Вадим Олабин.

Как известно, жители села Константиновка Новоодесского района уже несколько часов продолжают акцию протеста на трассе Н-24 «Николаев - Вознесенск - Благовещенское», требуя, чтобы к ним приехал глава ОГА Александр Стадник. Селяне безостановочно переходят дорогу, тем самым заблокировав движение по трассе национального значения.

Селяне возмущены, что губернатор Николаевщины проигнорировал и не встретился с ними в Николаеве, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся с созданием объединенной территориальной общины. По словам протестующих, глава ОГА обещал им, что будет предлагать Кабмину создать ОТГ с центром в селе Константиновка, однако в итоге облгосадминистрация подала соответствующие документы о создании общины с центром в селе Гурьевка.

Ранее утром около 50 селян устроили акцию протеста около здания Николаевского областного совета, требуя, чтобы к ним вышел глава ОГА Александр Стадник и объяснил, почему он обманул их в вопросе создания объединенной территориальной общины с центром в Константиновке Новоодесского района. Однако, прождав около двух часов главу Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника жители нескольких сел Новоодесского района уехали протестовать на трассу «Николаев - Киев» в районе села Константиновка.

Еще в октябре 2019 год, возле здания Николаевской ОГА жители Константиновской ОТГ провели митинг, в ходе которого заявили, что депутат Николаевского областного совета Федор Барна протягивает вопрос создания ОТГ с центром в селе Гурьевка, хотя все жители проголосовали за создание ОТГ с центром в селе Константиновка.

Депутат Николаевского областного совета Федор Барна заявил, что центром объединенной территориальной общины в Новоодесском районе нужно определить село Гурьевку.

Депутат Николаевского областного совета Анатолий Катрич завил, что руководство ОГА и его коллега депутат Федор Барна давят на сельские советы в Новоодесском районе в вопросе создания ОТГ.

Депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что руководство облгосадминистрации скрыло от депутатского корпуса и представителей объединенных территориальных громад, принятый в Министерстве регионального развития перспективный план по укрупнению территорий.

Депутат Николаевского областного совета Федор Барна заявил, что жители села Константиновка, которые уже несколько часов протестуют на трассе государственного значения Н-24 «Николаев - Вознесенск - Благовещенское», занимаются «шантажом и терроризмом».