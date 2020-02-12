Сегодня, 12 февраля, в селе Воссиятское состоялись сборы жителей Воссиятского, Водянолоринского и Малодворянского сельских советов. Люди выступили против перспективного плана объединения громад, поданного Николаевской облгосадминистрацией в Минрегион, который предполагает создание одной общины в пределах Еланецкого района.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Нова Держава».

Отмечается, что из-за плохого состояния дорог в районе путь до Еланца может занимать до 2,5 часов. В то же время, благодаря произведенным ремонтным работам на трассе Н-14, при объединении близлежащих сел вокруг Воссиятского, дорога до него будет занимать около 15 минут.

На сходке приняли решение потребовать от Кабинета министров Украины, Николаевской ОГА, нардепа по 131 округу Артема Черноморова обеспечить реализацию волеизъявления жителей этих сельсоветов по объединению в громаду с центром в Воссиятском.

Участники собрания назначили новые сборы на 19 февраля и приглашают на них главу ОГА Александра Стадника, нардепа Артема Черноморова, руководство районной администрации и райсовета.

Также было принято решение обратиться к жителям сел Ольгополь, Ново-Васильевка, Федоро-Михайловка и Ивановка с предложением присоединиться к Воссиятской громаде.

Ранее сообщалось, что жители села Воссиятское собираются перекрыть трассу в знак протеста против планов Николаевской облгосадминистрации по созданию Еланецкой ОТГ.

Напомним, депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскомус просьбой обеспечить реализацию права жителей Еланецкого района на добровольное объединение в объединенную территориальную общину (ОТГ) с центром в селе Воссиятское.

Как известно, перспективный план формирования территорий общин области является планом укрупнения городов областного значения и создания новых ОТГ. Этим планом предусматривается создание новых 45 объединенных действующих общин на территории Николаевской области, в том числе и в городах областного значения.

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский раскритиковал перспективный плана формирования территорий общин в Николаевской области и заявил, что местные «депутаты и царьки» решили поделить земли и предприятия.

Депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что руководство облгосадминистрации скрыло от депутатского корпуса и представителей объединенных территориальных громад, принятый в Министерстве регионального развития перспективный план по укрупнению территорий.

Также напомним, что в селе Грушевка состоялись сборы жителей, на которых сельчане выступили против Перспективного плана объединения громад, утвержденного Минрегионом.

3 февраля возле села Нечаянное Николаевского района местные активисты устроили митинг и перекрыли трассу «Николаев – Одесса». Люди выступили против Перспективного плана, разработанного облгосадминистрацией, и потребовали присоединить Даниловский и Счастливский сельсоветы Березанского района к Нечаянской ОТГ Николаевского района.

Также ранее, 29 января, жители Бугского и Дымовского сельских советов Новоодесского района вышли на митинг под здание Николаевской облгосадминистрации. Бугский и Дымовский сельсоветы хотят объединиться в одну ОТГ, однако, по словам митингующих, Бугский сельсовет принуждают присоединиться к Сухоеланецкой объединенной территориальной общине.