Водителю Range Rover Дмитрию Прокопенко, который является участником смертельной аварии с маршрутным такси в центре Николаева, не успели избрать меру пресечения и отпустили по истечению 72 часа с момента задержания.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Как известно сегодня, 27 февраля в Центральном районном суде Николаева избирали меру пресечения водителю Range Rover. 32-летнего мужчину доставили в суд на каталке в сопровождении конвоя и медицинских сотрудников.

При этом прокурор приобщил к материалам результаты медицинского осмотра, в котором сказано, что подозреваемый Дмитрий Прокопенко, в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.

В ходе заседания адвокаты водителя Range Rover дважды заявляли об отводе судьи ссылаясь на плохие условия содержания своего подзащитного.

Во время второго отвода судьи истекло 72 часа с момента задержания, за которые суд должен был избрать меру пресечения подозреваемому. По истечению времени, суд отпустил водителя Range Rover - его на каталках вывезли из зала суда, поместили в машину скорой и отправили в БСМП.

Как рассказали в комментарии НикВести в Центральном районном суде, теперь подозреваемому должны повторно направить повестку, после чего суд снова будет избирать ему меру пресечения.

Как известно, 24 февраля 2020 года на пересечении проспекта Центрального и улицы Московской автомобиль Range Rover врезался в маршрутное такси № 89. В результате ДТП погибла одна пассажирка микроавтобуса.

В тот же день следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления николаевского главка полиции задержали водителя Range Rover в порядке статьи 208 УПК Украины. На следующий день следователи сообщили водителю Range Rover о подозрении в совершении ДТП.