Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
Нещадні боротьба та демонтаж наливайок – про таке буремне буття департаменту внутрішнього фінансового контролю нагляду та протидії корупції ми дізнались з брифінгу його директора Андрія Єрмолаєва. Останнім часом помітна зміна у інформаційній політиці органів виконавчої влади Миколаївської міської ради – щотижня керівники різних підрозділів, управлінь та департаментів виходять на брифінги та розповідають про власні, як вони вважають, досягнення та відповідають на питання журналістів. Щодо останнього брифінгу – з нього особисто я зрозумів, що із корупцією у органах виконкому міської ради все гаразд, тобто, немає її. Бо весь брифінг Андрія Вадимовича було присвячено виключно благоустрою – демонтажу незаконних кіосків, бордів та нещадній боротьбі із налівайками, що само по собі не погано. Але. Заявлено про боротьбу з корупцією. У самої назві та у положення. Питання – а нащо нам департамент по боротьбі із корупцією, якщо він з нею не бореться, або її не існує? Існує? Бориться? Тоді чому про це не розповідають?
Депутати Миколаївської обласної ради є на службі у олігархів. Принаймні, більшість з них. Бо там не знайшлось більшості, аби підтримати звернення до Верховної Ради, аби та скоріше прийняла так званий закон проти олігархів, за який так ратує Володимир Зеленський. Раніше таке саме звернення не підтримали депутати Миколаївської міської ради. Кажуть, злі язики таке кажуть, що проблема у самому законі. Що він не усуває причин олігархії – монополії та неприродних преференції для окремих бізнесменів. Натомість, цей законопроект спрямований на перерозподіл медіаринку, порушує конституційні права громадян та є інструментом боротьби проти політичного режиму Зеленського – режиму молодої автократії,за прикладом Росії та раннього Путіна. І цей законопроект просто розчищає простір для появи нових, лояльних до Володимира Олександровича олігархів. Про це навіть самі «Слуги народу» говорять жартома, а у кожному жарті, як відомо, є маленька доля жарту. Але це злі язики. Ми з вами точно знаємо, що Зеленський, його оточення та партія Слуга народу складається виключно із високоморальних, чесних та відданих служінню народу людей, не схильних до особистого збагачення та всілякої там олігархії. І ми в це суцільно віримо, так і буде у державі із знищеною опозицією, якщо цей законопроект буде прийнято.
Секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов, коментуючи новину про, начебто, відкриття у Миколаєві магазину російської торгової мережі заявив, що міський голова та депутати міської ради відповідатимуть за, начебто, надання преференцій росіянам. Міській голова Сєнкевич відповів на закиди Данілова, мовляв, не може міська влада заборонити відкриття торгівельного підприємства, якщо це робить формально українська юридична особа, проти якої немає ані жодних вироків суду, ані рішень РНБО щодо санкцій. Щодо цього конкретного випадку – ще слід все з’ясувати. Але є інше питання. Якщо, за думкою секретаря Ради національної безпеки та оборони, надання преференцій російському – це загроза українській національній безпеці, а Росія перед виборами нарощує свій сепаратистський вплив і це мають розуміти всі депутати – від сільської до міської та інших рад, то чи відповідатимуть голова пропрезидентської фракції партії «Слуга народу» у Миколаївській міській раді та деякі інші депутати цієї фракції за те, що вони не голосували за скасування старого, мертвонародженого та такого, яке не відповідає українським законам та українській Конституції рішення міської ради щодо надання російській мові статусу регіонального? Буде цікаво дізнатися.
Володимир Путін – збочений самозакоханий садист та негідник. Саме до такого висновку доходиш, коли дивишся окремі моменти його прес-конференції за підсумками американо-російського саміту на вищому рівні, який відбувся цієї середи у Женеві. Відповідно до його версії, Олексій Навальний опинився у російській колонії… тому, що сам так хотів. Нагадаю, що Олексія Навального, людину, яка гостро критикували Путіна та путінський режим, розповідала про путінські палаци із запаморочливою розкішшю, спробували отруїти агенти ФСБ минулого року. Він опинився за крок від смерті, лікувався у Німеччині, через що не мав можливості відмічатися у російських органах юстиції за іншим, умовним вироком за явно сфабрикованою справою. За що і отримав вже реальний строк. Натомість Путін вважає, що Навальний садомазахіст і сам хотів запроторити себе до в’язниці.
Крім того, Володимир Володимирович, у кращих радянських традиціях вважає, що всі всередені Росії, хто не згодний з його політикою є американськими агентами і з ними слід боротися за російськими законами. Отже, існування окремої думки Путін просто не допускає. Додамо до цього, що відповідно до цих самих російських законів громадянин Росії може потрапити за грати за лайк у фейсбуці під постом так званої небажаної громадської організації – це буде вважатися підтримкою діяльності такої організації і за цей самий лайк, громадянин Росії позбавляється права балотуватися не лише до російських органів державної влади, а, навіть до органів місцевого самоврядування. Статусу небажаної організація набуває за рішенням Генерального прокурора Росії або його заступника, це навіть в суді оскаржити неможливо. На наших очах Росія перетворюється з авторитарної держави на справжню тоталітарну. І на цьому тлі заяви російського очільника виглядають особливо цинічно. І особливо безглуздими лишаються заяви очільника українського про його вперте бажання зустрітися із збоченим самозакоханим садистом та негідником – на що він чекає від такої людини? І підтримувати Пуніна, захоплюватися ним тут, в Україні, та у будь якій іншій більш-менш вільній країні можуть лише такі самі самозакохані садисти та негідники як він, або клінічні ідіоти.
За цим кланяюся – побачимось.
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Станислав МартиросовБлоггер
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
Нещадні боротьба та демонтаж наливайок – про таке буремне буття департаменту внутрішнього фінансового контролю нагляду та протидії корупції ми дізнались з брифінгу його директора Андрія Єрмолаєва. Останнім часом помітна зміна у інформаційній політиці органів виконавчої влади Миколаївської міської ради – щотижня керівники різних підрозділів, управлінь та департаментів виходять на брифінги та розповідають про власні, як вони вважають, досягнення та відповідають на питання журналістів. Щодо останнього брифінгу – з нього особисто я зрозумів, що із корупцією у органах виконкому міської ради все гаразд, тобто, немає її. Бо весь брифінг Андрія Вадимовича було присвячено виключно благоустрою – демонтажу незаконних кіосків, бордів та нещадній боротьбі із налівайками, що само по собі не погано. Але. Заявлено про боротьбу з корупцією. У самої назві та у положення. Питання – а нащо нам департамент по боротьбі із корупцією, якщо він з нею не бореться, або її не існує? Існує? Бориться? Тоді чому про це не розповідають?
Депутати Миколаївської обласної ради є на службі у олігархів. Принаймні, більшість з них. Бо там не знайшлось більшості, аби підтримати звернення до Верховної Ради, аби та скоріше прийняла так званий закон проти олігархів, за який так ратує Володимир Зеленський. Раніше таке саме звернення не підтримали депутати Миколаївської міської ради. Кажуть, злі язики таке кажуть, що проблема у самому законі. Що він не усуває причин олігархії – монополії та неприродних преференції для окремих бізнесменів. Натомість, цей законопроект спрямований на перерозподіл медіаринку, порушує конституційні права громадян та є інструментом боротьби проти політичного режиму Зеленського – режиму молодої автократії,за прикладом Росії та раннього Путіна. І цей законопроект просто розчищає простір для появи нових, лояльних до Володимира Олександровича олігархів. Про це навіть самі «Слуги народу» говорять жартома, а у кожному жарті, як відомо, є маленька доля жарту. Але це злі язики. Ми з вами точно знаємо, що Зеленський, його оточення та партія Слуга народу складається виключно із високоморальних, чесних та відданих служінню народу людей, не схильних до особистого збагачення та всілякої там олігархії. І ми в це суцільно віримо, так і буде у державі із знищеною опозицією, якщо цей законопроект буде прийнято.
Секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов, коментуючи новину про, начебто, відкриття у Миколаєві магазину російської торгової мережі заявив, що міський голова та депутати міської ради відповідатимуть за, начебто, надання преференцій росіянам. Міській голова Сєнкевич відповів на закиди Данілова, мовляв, не може міська влада заборонити відкриття торгівельного підприємства, якщо це робить формально українська юридична особа, проти якої немає ані жодних вироків суду, ані рішень РНБО щодо санкцій. Щодо цього конкретного випадку – ще слід все з’ясувати. Але є інше питання. Якщо, за думкою секретаря Ради національної безпеки та оборони, надання преференцій російському – це загроза українській національній безпеці, а Росія перед виборами нарощує свій сепаратистський вплив і це мають розуміти всі депутати – від сільської до міської та інших рад, то чи відповідатимуть голова пропрезидентської фракції партії «Слуга народу» у Миколаївській міській раді та деякі інші депутати цієї фракції за те, що вони не голосували за скасування старого, мертвонародженого та такого, яке не відповідає українським законам та українській Конституції рішення міської ради щодо надання російській мові статусу регіонального? Буде цікаво дізнатися.
Володимир Путін – збочений самозакоханий садист та негідник. Саме до такого висновку доходиш, коли дивишся окремі моменти його прес-конференції за підсумками американо-російського саміту на вищому рівні, який відбувся цієї середи у Женеві. Відповідно до його версії, Олексій Навальний опинився у російській колонії… тому, що сам так хотів. Нагадаю, що Олексія Навального, людину, яка гостро критикували Путіна та путінський режим, розповідала про путінські палаци із запаморочливою розкішшю, спробували отруїти агенти ФСБ минулого року. Він опинився за крок від смерті, лікувався у Німеччині, через що не мав можливості відмічатися у російських органах юстиції за іншим, умовним вироком за явно сфабрикованою справою. За що і отримав вже реальний строк. Натомість Путін вважає, що Навальний садомазахіст і сам хотів запроторити себе до в’язниці.
Крім того, Володимир Володимирович, у кращих радянських традиціях вважає, що всі всередені Росії, хто не згодний з його політикою є американськими агентами і з ними слід боротися за російськими законами. Отже, існування окремої думки Путін просто не допускає. Додамо до цього, що відповідно до цих самих російських законів громадянин Росії може потрапити за грати за лайк у фейсбуці під постом так званої небажаної громадської організації – це буде вважатися підтримкою діяльності такої організації і за цей самий лайк, громадянин Росії позбавляється права балотуватися не лише до російських органів державної влади, а, навіть до органів місцевого самоврядування. Статусу небажаної організація набуває за рішенням Генерального прокурора Росії або його заступника, це навіть в суді оскаржити неможливо. На наших очах Росія перетворюється з авторитарної держави на справжню тоталітарну. І на цьому тлі заяви російського очільника виглядають особливо цинічно. І особливо безглуздими лишаються заяви очільника українського про його вперте бажання зустрітися із збоченим самозакоханим садистом та негідником – на що він чекає від такої людини? І підтримувати Пуніна, захоплюватися ним тут, в Україні, та у будь якій іншій більш-менш вільній країні можуть лише такі самі самозакохані садисти та негідники як він, або клінічні ідіоти.
За цим кланяюся – побачимось.
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