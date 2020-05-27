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Департамент ЖКХ Николаевского городского совета провалил тендер по содержанию мостов города в течении июня за 4 миллиона гривен.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса, департамент объявил второй раз объявил торги по содержанию Варваровского и Ингульского мостов, Аляудской переправы, причала на Каботажном моле и пешеходного моста через реку Ингул с ожидаемой стоимостью работ в 4 миллиона гривен.
Работы должны проводится до 30 июня 2020 года.
Однако, сотрудники Управление Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области изучив тендер нашли нарушения в процедуре проведения закупки. В частности заказчик не обнародовал объявления о проведении процедуры открытых торгов на английском языке и объявление о проведении открытых торгов обнародован с нарушением сроков. В итоге чиновника департамента пришлось отменить торги.
Стоит отметить, что Департамент ЖКХ уже объявлял тендер на содержание этих мостов, но на период всего 2020 года и с ожидаемой стоимостью больше 8 миллионов. Торги так и не состоялись, так как для участия в них было предоставлено менее двух необходимых тендерных предложений.
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Департамент ЖКХ Николаевского городского совета провалил тендер по содержанию мостов города в течении июня за 4 миллиона гривен.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса, департамент объявил второй раз объявил торги по содержанию Варваровского и Ингульского мостов, Аляудской переправы, причала на Каботажном моле и пешеходного моста через реку Ингул с ожидаемой стоимостью работ в 4 миллиона гривен.
Работы должны проводится до 30 июня 2020 года.
Однако, сотрудники Управление Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области изучив тендер нашли нарушения в процедуре проведения закупки. В частности заказчик не обнародовал объявления о проведении процедуры открытых торгов на английском языке и объявление о проведении открытых торгов обнародован с нарушением сроков. В итоге чиновника департамента пришлось отменить торги.
Стоит отметить, что Департамент ЖКХ уже объявлял тендер на содержание этих мостов, но на период всего 2020 года и с ожидаемой стоимостью больше 8 миллионов. Торги так и не состоялись, так как для участия в них было предоставлено менее двух необходимых тендерных предложений.