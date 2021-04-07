В понедельник, 5 апреля, в Киеве в несколько раз выросли цены на услуги такси. В этот день в столице ввели режим проезда в общественном транспорте по спецпропускам. В Антимонопольном комитете считают, что цены в первый день локдауна могли вырасти в результате сговора перевозчиков, на что указывает снижение стоимости проезда к вечеру.

Об этом сообщил глава Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий на своей странице в Facebook.

По его словам, цены на такси в Киеве утром 6 апреля выросли одновременно в трех крупнейших компаниях (Uber, Bolt, Uklon), предоставляющих услуги через мобильные приложения и занимающих «львиную долю рынка. Уже вечером того же дня стоимость поездки в такси заметно снизилась.

«Это и есть реакция указанных компаний на возмущение киевлян, СМИ и реакцию АМКУ. Уверен, что компании могут регулировать цены самостоятельно, не только в автоматическом режиме, учитывая критическую ситуацию с больными COVID-19 в Киеве», — написал он.

Алексей Хмельницкий отметил, что службы такси могли договориться о повышении цен и после реакции киевлян и АМКУ стоимость проезда стабилизировалась у всех компаний одновременно.

«Если мы получим доказательства нарушения конкурентного законодательства, мы открываем дело — будем принимать решение и штрафовать нарушителей», — добавил он.

Ранее жительница Николаева показала, как коммунальный автобус, курсирующий по маршруту № 91, приехал на конечную остановку с практически полностью занятыми местами для сидения.

Как сообщалось, сегодня, 5 апреля, первый будний день с тех пор, как городская комиссия по ТЭБ и ЧС ввела новые ограничения на перевозки в общественном транспорте в Николаеве. Люди не могли уехать на работу, на остановках образовались очереди, а патрульная полиция продолжает дежурить на дорогах.

На выходных сообщалось, что некоторые водители меняли маршруты, чтобы избежать патрулей.

Напомним, что ранее комиссия по ТЭБ и ЧС разрешила перевозить пассажиров только спецпропускам.

Отметим, что на выходных появилась информация о том, что водители маршруток собираются бастовать в понедельник. Однако они все же вышли на работу.