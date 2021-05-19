Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким и заместитель председателя ОГА по вопросам туризма Николай Маринов разработали новую концепцию создания корабля-музея на базе бывшего ракетного крейсера «Украина» в Николаеве. Они предлагают не оставлять корабль у причальной стенки, а вывести его на рейд в 20-30 метрах от берега, туристы будут попадать в музей по мосту, который нужно изготовить.

Об этом заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров рассказал НикВести.

— Мы всегда искали возможность стать у причальной стенки, углублять дно и так далее, а вот концепция, которую предложили Виталий Ким и Николай Маринов, она подкупает. Они собираются стать подальше от причальной стенки, сделать красивый мостовой переход. Тогда если и будет дноуглубление, то совсем другого свойства. Он будет стоять не совсем посреди фарватера. Он будет стоять на расстоянии 20-30 метров от берега, - сказал Юрий Гранатуров, добавив, что поставить корабль на рейде, отодвинув от причальной стенки, значит, что большая часть работы сделана.

При этом он напомнил, что вывести недостроенный ракетный крейсер с Николаевского судостроительного завода можно только после проведения дноуглубительных работ. Прозвучало, что при такой концепции дноуглубление проще будет проводить. Также он указал, что судостроительный завод «Океан» готов очистить днище корабля на своем сухом доке.

— Таким образом проще будет провести дноуглубительные работы. Также была необходимость исследования днища, ведь корабль 30 лет стоит у причальной стенки, а также соответствующей чистки этого днища. Иначе если он тронется с места, то не выстоит. Тогда это можно было делать только в сухом доке, которых было 2 в Украине, одна на заводе «Океан», а другой в Севастополе. В Севастополе его и близко никто не мог принять, зато возрождается завод «Океан», Василий Николаевич (николаевский бизнесмен, владелец судостроительного завода «Океан» Василий Капацына – прим.) сказал, что они почистят. Это уже перспектива дома, никуда не надо тащить корабль, - отметил Юрий Гранатуров.

Чиновник вспомнил, что бывший мэр Николаева Владимир Чайка, который 13 лет руководил Николаевом, с 2000 по 2013 год, также хотел реализовать этот проект, но сегодня областная власть ближе к получению результата.

— Владимир Чайка тоже когда-то хотел открыть музей на базе крейсера «Украина», я тогда был первым заместителем его и руководителем рабочей группы по этому вопросу. Сейчас ближе (к реализации этого проекта – прим.), ведь нет тех проблем, которые были связаны с разоружением корабля, с законодательством и техническими вопросами, - сказал Юрий Гранатуров.

Напомним, Национальный военно-исторический музей Украины займется созданием корабля-музея на базе бывшего ракетного крейсера «Украина» в Николаеве.

Решение Кабмина вступит в силу после Указа президента Владимира Зеленкского.

Официальной информации об этом на сайте госконцерна нет, как и нет сообщений от пресс-службы облгосадминистрации.

Напомним, «Укроборонпром» хочет, чтобы бывший крейсер «Украина» стал «туристически привлекательным для региона».

Ранее государственный концерн «Укроборонпром» выделил финансирование на содержание ракетного крейсера «Украина», который содержится на «Николаевском судостроительном заводе».

Справка: Ракетный крейсер «Украина» (ранее - «Адмирал Флота Лобов») - советский и украинский военный ракетный крейсер, четвертый корабль проекта 1164 «Атлант», входит в состав Военно-морских сил Украины. Построен на Николаевском судостроительном заводе в Николаеве (Завод имени 61 коммунара, - прим.). Данный тип кораблей разрабатывался в 70-х годах XX столетия для уничтожения авианосцев в океанах, а потому он не пригоден для применения в Черном и Азовском морях.

Владимир Зеленский год назад был на судостроительном заводе в Николеве и осматривал крейсер «Украина»

Напомним, экс-министр обороны Украины Степан Полторак заявил о необходимости демилитаризировать недостроенный ракетный крейсер проекта 1164, бывший крейсер «Украина». Степан Полторк взамен крейсера показал проект «корветов» и предложил президенту Владимиру Зеленскому достроить первый украинский корвет «Владимир Великий» на «Николаевском судостроительном заводе».

Тогдашний генеральный директор концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус не видит целесообразности в достройке ракетного крейсера «Украина», содержащегося на Николаевском судостроительном заводе, поэтому предлагает рассмотреть возможность его продажи.

В июле 2020 года НикВести сообщали, что спустя год после поручения Президента Украины Владимира Зеленского о демилитаризации ракетного крейсера «Украина», который содержится на Николаевском судостроительном заводе, процесс разоружения так и не начался.

Также отметим, что украинцы обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с петицией по преобразованию в музей крейсера «Украина».

Экс-директор коммунального учреждения «Агентство развития Николаева» Виталий Воронов предложил сохранить крейсер «Украина» в качестве туристической достопримечательности города. Виталий Воронов предложил сделать из крейсера музей и установить его возле городища «Дикий Сад».

Также напомним, что «Настоящее время» сняло документальный фильм о ракетном крейсере «Украина».

Напомним, что 26 октября 2020 года Хозяйственный суд Николаевской области начал процедуру банкротства государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод», который входит в состав госконцерна «Укроборонпром».

Один из цехов «Николаевского судостроительного завода»

Завод сам подал заявление об открытии производства по делу о банкротстве. На данный момент предприятие не может погасить задолженность перед кредиторами. Общая сумма кредиторской задолженности предприятия составляет 829 миллиона 678 тысяч 251 гривну.

Ранее в январе 2020 года Государственный концерн «Укроборонпром» сообщил, что после проведения аудита собирается выставит на продажу большую часть территории и имущества государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод».

Отметим, что процедура банкротства может затянуться на годы. К примеру, 19 октября 2011 года Николаевский хозяйственный суд, по иску управления Пенсионного фонда в Николаевской области, вынес постановление о возбуждении процедуры банкротства ЗАО «Николаевский судостроительный завод «Океан». В 2013 году суд признал завод «Океан» банкротом, после чего началась процедура ликвидации. Этот процесс закончился спустя пять лет, 3 декабря 2018 года, когда Николаевский судостроительный завод «Океан» продали с аукциона за 122 миллиона 195 тысяч гривен компании «Торговый дом «Аннона».

Также напомним, что после очередной публикации НикВести государственный концерн «Укроборонпром» профинансировал первый этап ремонта здания управления Николаевского судостроительного завода.

Также «Укроборонпром» выделил финансирование на содержание ракетного крейсера «Украина», который содержится на на «Николаевском судостроительном заводе».