Санкции против Беларуси вряд ли будут распространяться на транзит российского газа в страны Европейского союза. Европейцы не будут «стрелять себе в ногу».

Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает sb.by.

— Я не думаю, что европейцы выстрелят в себе в ногу. Им нет необходимости стрелять себе в ногу. Они же не Украина. Поэтому я не думаю, что они возьмутся за этот рычаг. Это им уже тогда совсем дорого обойдется. И здесь они уже будут иметь дело не только и не столько с Беларусью, сколько с Россией. А с Россией, они понимают, что лучше не иметь дело, - добавил Александр Лукашенко .

По его словам, страны Запада пытаются ударить по бюджетообразующим предприятиям Беларуси. Это касается и угрозы санкций в отношении газового транзита по трубе «Ямал - Европа2».

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС в рамках нового пакета санкций против властей Беларуси может наложить запрет на экспорт калия и транзит газа.

Напомним, 23 мая, в столице Беларуси, Минске, экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за якобы сообщение о его минировании. В аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.

Ряд белорусских правозащитных организаций признали его политзаключенным.

В свою очередь на государственном телевидении Беларуси опубликовали видео с задержанным в Минске оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, тот якобы «дает показания по организации массовых беспорядков в столице».

При этом, Lufthansa больше не будет выполнять рейсы в воздушном пространстве Беларуси до дальнейших решений в этом отношении.

Ранее сообщалось, что Wizz Air и Austrian Airlines направили свои самолеты в обход Беларуси.

Также саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Это произошло в ответ на действия белорусского режима по посадке самолета Ryanair в Минске.

Украина также предприняла решительные меры — с 26 мая Киев полностью прекратил авиасообщение с Беларусью.