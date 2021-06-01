Санкции против Беларуси вряд ли будут распространяться на транзит российского газа в страны Европейского союза. Европейцы не будут «стрелять себе в ногу».
Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает sb.by.
По его словам, страны Запада пытаются ударить по бюджетообразующим предприятиям Беларуси. Это касается и угрозы санкций в отношении газового транзита по трубе «Ямал - Европа2».
— Я не думаю, что европейцы выстрелят в себе в ногу. Им нет необходимости стрелять себе в ногу. Они же не Украина. Поэтому я не думаю, что они возьмутся за этот рычаг. Это им уже тогда совсем дорого обойдется. И здесь они уже будут иметь дело не только и не столько с Беларусью, сколько с Россией. А с Россией, они понимают, что лучше не иметь дело, - добавил Александр Лукашенко.
Напомним, ранее сообщалось, что ЕС в рамках нового пакета санкций против властей Беларуси может наложить запрет на экспорт калия и транзит газа.
Напомним, 23 мая, в столице Беларуси, Минске, экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за якобы сообщение о его минировании. В аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.
Ряд белорусских правозащитных организаций признали его политзаключенным.
В свою очередь на государственном телевидении Беларуси опубликовали видео с задержанным в Минске оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, тот якобы «дает показания по организации массовых беспорядков в столице».
При этом, Lufthansa больше не будет выполнять рейсы в воздушном пространстве Беларуси до дальнейших решений в этом отношении.
Ранее сообщалось, что Wizz Air и Austrian Airlines направили свои самолеты в обход Беларуси.
Также саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Это произошло в ответ на действия белорусского режима по посадке самолета Ryanair в Минске.
Украина также предприняла решительные меры — с 26 мая Киев полностью прекратил авиасообщение с Беларусью.
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Санкции против Беларуси вряд ли будут распространяться на транзит российского газа в страны Европейского союза. Европейцы не будут «стрелять себе в ногу».
Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает sb.by.
По его словам, страны Запада пытаются ударить по бюджетообразующим предприятиям Беларуси. Это касается и угрозы санкций в отношении газового транзита по трубе «Ямал - Европа2».
— Я не думаю, что европейцы выстрелят в себе в ногу. Им нет необходимости стрелять себе в ногу. Они же не Украина. Поэтому я не думаю, что они возьмутся за этот рычаг. Это им уже тогда совсем дорого обойдется. И здесь они уже будут иметь дело не только и не столько с Беларусью, сколько с Россией. А с Россией, они понимают, что лучше не иметь дело, - добавил Александр Лукашенко.
Напомним, ранее сообщалось, что ЕС в рамках нового пакета санкций против властей Беларуси может наложить запрет на экспорт калия и транзит газа.
Напомним, 23 мая, в столице Беларуси, Минске, экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за якобы сообщение о его минировании. В аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.
Ряд белорусских правозащитных организаций признали его политзаключенным.
В свою очередь на государственном телевидении Беларуси опубликовали видео с задержанным в Минске оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, тот якобы «дает показания по организации массовых беспорядков в столице».
При этом, Lufthansa больше не будет выполнять рейсы в воздушном пространстве Беларуси до дальнейших решений в этом отношении.
Ранее сообщалось, что Wizz Air и Austrian Airlines направили свои самолеты в обход Беларуси.
Также саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Это произошло в ответ на действия белорусского режима по посадке самолета Ryanair в Минске.
Украина также предприняла решительные меры — с 26 мая Киев полностью прекратил авиасообщение с Беларусью.