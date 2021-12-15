В среду, 15 декабря, члены постоянной депутатской комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций Николаевского облсовета согласовали проект решения сессии о снятии 1 миллиона 396 тысяч гривен со спецфонда бюджета с объекта «Реконструкция прибрежной зоны яхт-клуба».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

На комиссии озвучили, что по яхт-клубу выбрали победителя тендера по проектированию, в результате сэкономили деньги, поэтому есть необходимость направить средства на детскую больницу.

В итоге этим же решением сессии планируют увеличить расходы в сумме 1 миллион 246 тысяч гривен на капитальный ремонт отделения областной детской клинической больницы.

Также 150 тысяч направят на объект «Новое строительство спортшколы с искусственным ледовым покрытием». Тут речь идет о финансировании проектно-сметной документации ледовой арены в Николаеве.

Напомним, что весной 2019 года мэр Николаева Александр Сенкевич раскритиковал областную государственную администрацию за состояние областных объектов, которые находятся на территории Николаева. Так, городской голова выразил надежду, что депутаты, которые пройдут в областной совет после выборов в октябре 2020 года, передадут в собственность города яхт-клуб и рассказывал о планах возродить николаевскую марину на территории яхт-клуба после его передачи в городскую собственность.

В то же время, на тот момент глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявлял, что яхт-клуб необходимо передать на баланс Николаева, поскольку «областная власть не будет его развивать».

В декабре 2020 года глава Николаевского областного совета Анна Замазеева выступила за передачу объектов областной коммунальной собственности местным общинам, в частности, николаевского яхт-клуба.

Однако, в сентябре 2021 года глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что из госбюджета выделят деньги на реконструкцию яхт-клуба, водно-спортивной базы «Спартак» и двух областных больниц. Спустя несколько дней областной совет со второй попытки внес изменения в бюджет на 2021 год, которые предполагают выделение 6 миллионов гривен на проекты реконструкции детской и взрослой больниц, а также набережной в яхт-клубе.

На сегодняшний день на территории яхт-клуба предприниматели устанавливают архитектурные сооружения – арт-объект в виде женского силуэта, посвященная советским мультипликационным героям скульптура «Крокодил Гена и Чебурашка», а также реконструировали фонтан с лягушками, который находится возле ресторана «Карабас».