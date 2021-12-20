Кабинет министров Украины 15 декабря распоряжением №1664-р выделил субвенцию в 10 миллионов гривен на реконструкцию светосигнального оборудования областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт».

Документ опубликовали на сайте правительства.

Этим же распоряжением уменьшили на 5 миллионов гривен государственную субвенцию на капитальный ремонт стадиона «Фортуна» в поселке Березанка Николаевской области. Изначально на этот объект выделялось 11 миллионов 500 тысяч гривен, теперь же размер субвенции — 6 миллионов 500 тысяч гривен.

Осенью сообщалось, что ремонт стадиона «Фортуна» обойдется в 13,7 миллионов гривен. Из них строительные работы — 10 миллионов 539 тысяч 329 гривен. Оборудование, мебель, инвентарь обойдутся в 597 тысяч 103 гривны. Прочие расходы — 2 миллиона 606 тысяч 389 гривен.

Заказчиком работ определили Департамент градостроительства, архитектуры, капитального строительства и сопровождения проектов развития Николаевской облгосадминистрации.

Как известно, 14 декабря депутаты Николаевского городского совета поддержали выделение из бюджета города 14,5 миллионов гривен на развитие международного аэропорта «Николаев».

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что областная власть ждет, что горсовет Николаева направит субвенцию на развитие областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт».

Напомним, что глава Николаевского областного совета Анна Замазеева просит премьер-министра Дениса Шмыгаля 1,2 миллиарда гривен на развитие международного аэропорта «Николаев».

Также исполняющий обязанности директора «Николаевского международного аэропорта» Пётр Кызым попросил выделить из бюджета области 25 миллионов гривен для решения «точечных» проблем предприятия. Позже стало известно, что КП «Николаевский международный аэропорт» собирается открыть кредитную линию под залог своего имущества.

Помимо этого сообщалось, что часть техники, передачу которой на баланс аэропорта в октябре 2020 года согласовал облсовет, забрали другие аэропорты. Депутат облсовета Александр Мосин заявил, что перед сменой руководства «Николаевского международного аэропорта», его счета были обнулены, а на свободные средства были объявлены тендеры.