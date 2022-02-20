Три авиакомпании отказались от полетов в Украину, речь идет о Швейцарских авиалиниях Swiss Airlines, Австрийских авиалиниях и немецкой авиакомпании Lufthansa.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что полеты приостанавливаются до конца текущего месяца.

Швейцарские авиалинии Swiss Airlines даже отказались от использования неба Украины для транзитных рейсов.

По словам представителя Австрийских авиалиний, формально приостановка начинает действовать с воскресенья, но в этот день еще будут совершены отдельные рейсы, чтобы пассажиры могли вернуться в свои страны.

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.

Перевезенные в РФ жители Донбасса массово жалуются на отсутствие еды и туалетов.

В субботу, 19 февраля, председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия попал под обстрел на Донбассе.