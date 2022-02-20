Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент РФ Владимир Путин использует газ в качестве оружия.

Он призвал задуматься над введением санкций против российского газопровода «Северный поток-1», сообщает РБК-Украина.

— Путин использует газ как оружие. Поэтому мы так настойчиво выступаем против запуска «Северного потока-2», а также за то, чтобы подумать об отключении «Северного потока-1», — отметил Матеуш Моравецкий.

Напомним, в Германии заявили, что санкции против России за вторжение в Украину затронут будущий проект «Северный поток-2».

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.

Перевезенные в РФ жители Донбасса массово жалуются на отсутствие еды и туалетов.

В субботу, 19 февраля, председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия попал под обстрел на Донбассе.