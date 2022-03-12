Министры сельского хозяйства G7 призвали все страны оставлять свои продовольственные и сельскохозяйственные рынки открытыми, несмотря на риски продовольственной безопасности, причиной которых стало вторжение России в Украину.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление «семерки».

«Мы призываем все страны держать свои продовольственные и сельскохозяйственные рынки открытыми и обезопасить себя от любых необоснованных ограничительных мер по своему экспорту. Любое дальнейшее повышение уровня цен на продукты питания и нестабильность на международных рынках могут угрожать продовольственной безопасности и питанию в глобальном масштабе , особенно среди наиболее уязвимых слоев населения в условиях низкой продовольственной безопасности», – говорится в заявлении.

Вместе с тем, в G7 с пониманием отнеслись к решению украинского правительства ввести временный запрет на экспорт основных сельскохозяйственных товаров, в частности пшеницы, кукурузы, зерна, соли и мяса.

«Мы признаем чрезвычайные обстоятельства, стоящие за объявленными правительством Украины экспортными ограничениями и жизненно важное сохранение доступности продуктов питания в Украине», – отмечают министры. «Мы призываем международные организации поддержать производство продуктов питания в Украине во время этого кризиса и обеспечить продовольственную безопасность в пострадавших районах. Мы по-прежнему полны решимости делать все необходимое для предотвращения и реагирования на продовольственный кризис, в том числе с помощью гуманитарной помощи, и готовы действовать по мере необходимости, чтобы устранить возможные сбои», – уточняют в G7.

Осудив агрессию РФ и выразив свою солидарность с Украиной, министры отмечают – война будет иметь дополнительное негативное влияние на продовольственную безопасность и приведет к «росту количества людей, страдающих от голода и всех форм недоедания».

«Неспровоцированная и неоправданная российская захватническая война осложняет и без того тяжелую ситуацию, вызванную COVID-19, изменениями климата и потерей биоразнообразия», - говорится в заявлении.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления - со стороны Кропивницкого.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет.