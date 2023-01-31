Фото для иллюстрации

Коммунальное предприятие «Николаевские парки» объявило тендер на закупку услуг по удалению деревьев, санитарной обрезке и корчеванию пней на территории города.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Аукцион запланирован на 7 февраля. Ориентировочная стоимость услуг — 4 миллиона 828 тысяч 459 гривен.

Согласно приложениям к тендерной документации, победитель должен будет снести 2100 м3 деревьев, обрезать 200 деревьев и выкорчевать 840 пней до конца 2023 года.

Напомним, 26 января стало известно, что перед зданием Николаевского городского совета спилили многолетние елки. На следующий день на место прибыли государственные инспекторы и зафиксировали уничтожение деревьев: нанесенную окружающей среде оценили в 84 тысяч гривен.

В комментарии «НикВести» первый заместитель городского головы Виталий Луков заявил, что не знал, что хвойные деревья перед горсоветом были спилены. Но он отметил, что деревья были аварийные и поэтому были привязаны к зданию стальными тросами.

Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа обратилась в прокуратуру в связи с уничтожением деревьев. В свою очередь Департамент ЖКХ настаивает, что спил елок возле мэрии был законным и плановым.

Позже в Госэкоинспекции пришли к выводу, что многолетние голубые елки возле городского совета не подлежали вырубке, поскольку находились в хорошем состоянии.

При этом депутат Николаевского городского совета от партии «Пропозиція» Александр Береза оправдал спил многолетних голубых елок у здания горсовета декоммунизацией.