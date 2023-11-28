В Миколаївській ТЕЦ запевнили, що для абонентів, які наразі не підключені до тепла, будуть здійснені перерахунки.

Про це розповів директор «Миколаївської ТЕЦ» Дмитро Мірошниченко у вівторок, 28 листопада, під час засідання сесії Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».

Загалом опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Проте на вечір 25 листопада без тепла залишаються 90 будинків, які обслуговує ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ».

Директор ТЕЦ запевнив, що абонентам цих будинків не буде виставлено платіжок із нарахуваннями, а перерахунки відбудуться після фактичної подачі теплоносія до систем опалення. Для підтвердження цього буде використовуватися довідка від управляючих компаній або ОСМД.

— Наразі ми працюємо з головами ОСМД і управляючими компаніями, тому в ті домівки, куди не подавалось тепло, платіжки з нарахуваннями не будуть надходити. Нарахування будуть надходити з того часу, як управляюча компанія, або ОСМД нададуть ТЕЦ довідку про час подачі теплоносія по всім стоякам. Це питання опрацьовано з перших моментів аварійних ситуацій, — прокоментував Дмитро Мірошниченко.

Крім того, директор «Миколаївської ТЕЦ» пообіцяв, що до 1 грудня всі абоненти підприємства будуть підключені до тепла.

Як відомо, в рамках підготовки до опалювального сезону Миколаївська ТЕЦ провела капітальний ремонт теплових мереж, під час якого було замінено понад 1,500 кілометрів труб. В ТЕЦ заявляли, що зношеність мереж становить більше 80% і для стабілізації ситуації потрібний деякий час.

Нагадаємо, що станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення були десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривають ремонтні роботи тепломереж.

Станом на вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишаються більше 400 багатоквартирних будинків.

Нагадаємо, що в вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону. Підприємство має лише завершити ремонтні роботи на двох великих ділянках.

Після цього в «Миколаївоблтеплоенерго» нагадали мешканцям житлового фонду, що робити у випадках, коли тепло не подається або температура не відповідає нормам.

Перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів. Для цього наразі працівники ТЕЦ та облтеплоенерго працюють над ліквідацією поривів.