Завдяки Фонду Дениса Парамонова бібліотеки України отримали новенькі книги

Фонд Дениса Парамонова забезпечує бібліотеки по усій країні новими книжками. Подаровані читальням видання побачили світ завдяки Фонду, який заснував меценат Денис Парамонов. Він активно підтримує розвиток культурного надбання українців. Це книги, в яких розповідається про життя та творчий шлях українського філософа Григорія Сковороди, а також про унікальний творчий доробок драматурга Григорія Квітки-Основ'яненка.

Тож керівники усіх бібліотек України мали змогу надати свої заявки до Фонду Дениса Парамонова на поповнення свого бібліотечного фонду. Після цього усі заявки сортувалися і розпочалась передача книжок до бібліотек за допомогою пошти. Усе це відбувалось в рамках акції "100 книг для 100 бібліотек України", що проводить Фонд. Ідея започаткування цієї акції виникла у зв'язку з тим, що багато бібліотек України фактично не поповнюють власний бібліотечний фонд через відсутність коштів для закупівлі різноманітних видань. Крім цього, у зв'язку із ситуацією в Україні після 24 лютого 2022 року особливо на сході та півночі країни багато бібліотек постраждали, що також призвело до часткового або повного знищення книжок у бібліотеках.

Натомість завдяки Благодійному фонду Дениса Парамонова регулярно видаються книги, що підтримують розвиток та збереження культурного надбання українців. Наприклад, у книзі "Дорогами Сковороди. Слобідська Україна", автором якої є відомий історик та дослідник Слобожанщини Андрій Парамонов, читачеві відкриваються маловідомі факти з життя всесвітньо відомого українського філософа Григорія Сковороди. Спочатку завдяки Фонду Дениса Парамонова книга була видана українською мовою, але після того, як вона зробила фурор серед поціновувачів творчості Сковороди, було вирішено також видати цю книгу польською мовою, щоб про життя Григорія Сковороди дізналися також і у сусідній країні – Польщі. Згодом також з'явилась ідея видати цю книгу англійською мовою. Саме польську та англійську версії здебільшого отримали бібліотеки України.

Крім цього, їм було надіслано книгу "Григорій Квітка Основ’яненко: від Основи до Харкова", що також видана за ініціативи Фонду Дениса Парамонова.

Тож загалом 100 бібліотек України цього разу отримали вищезазначені видання. Більшість бібліотек також дякують Фонду на сторінках у соціальних мережах за те, що тепер відвідувачі читалень матимуть змогу ознайомитися з новими книгами, адже у багатьох бібліотеках країни нових книг вже давно ніхто не бачив. На сьогодні в рамках акції "100 книг для 100 бібліотек України" вже понад 4500 книг від Фонду Дениса Парамонова відправлено бібліотекам майже в усіх регіонах країни.