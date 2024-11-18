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Комітет ВР схвалив держбюджет-2025 до другого читання зі змінами

Комітет з питань бюджету Верховної Ради ухвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Фото з відкритих джерелКомітет з питань бюджету Верховної Ради ухвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Фото з відкритих джерел

Комітет з питань бюджету Верховної Ради ухвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік із правками до другого читання.

Про це у Facebook повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа.

Вона вказала, що основні зміни, які запропонували депутати:

  • Так, 2 мільярди доларів (90 мільярдів гривень) кредитних коштів надійдуть до державного бюджету від Великобританії суто на покриття військових видатків, а саме - закупівлю зброї. Вони відображені по спецфонду зовнішніх запозичень і видатках Міноборони,
  • Залишено 4% податку на доходи фізичних осіб (крім військового збору) в громадах, що означає загальну частку в 64% для місцевих бюджетів. Ці кошти підуть на покриття витрат за комунальні послуги та енергоносії. Водночас скасовано субвенцію обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на суму 12,2 мільярда гривень.
  • Прифронтові громади отримали право не перераховувати реверсні дотації до державного бюджету, що вивільнить 593 мільйонів гривень для місцевих потреб.
  • «Укрзалізниці» виділено додаткові 128 мільйонів гривень на співфінансування європейського проєкту розвитку залізничної інфраструктури.
  • Національній академії наук виділили додатково 277,1 мільйона гривень, зокрема для фінансування досліджень у військовій сфері.
  • З бюджету виключили можливість політичним партіям купувати військові облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).
  • Виключили зобов'язання для лікарень тримати кошти на рахунках у Казначействі.

Роксолана Підласа додала, що решта положень залишилися без змін і затверджені у тому вигляді, в якому їх подавав уряд.

Скриншот з FacebookСкриншот з Facebook

Нагадаємо, що 13 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Пріоритети — безпека та оборона України.

31 жовтня Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт державного бюджету на 2025 рік. Його підтримали 247 парламентарі.

11 листопада Кабінет міністрів України схвалив та вніс до парламенту доопрацьований проєкт Державного бюджету на 2025 рік. Зокрема, фінальна версія законопроєкту передбачає зміну доплат суддям місцевих судів.

Також нагадаємо, що видатки на зарплату працівників виконавчих органів та бюджетних установ складуть 38% від загального об’єму бюджету Миколаєва у 2025 рік, однак ця цифра може збільшитися після затвердження субвенцій з держбюджету на зарплати вчителям. Основним наповнювачем бюджету є податки на доходи, які сплачують жителі Миколаєва.

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