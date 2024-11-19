На проєкти з відбудови Миколаївщини необхідно понад ₴37 млрд, – DREAM
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- Анна Гакман
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20:37, 19 листопада, 2024
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В державній цифровій екосистемі управління відновленням DREAM міститься вже 468 проєктів з відбудови Миколаївської області. Для їхньої реалізації знадобиться 37,70 мільярдів гривень.
Такі дані станом на 19 жовтня опубліковані в цифровій системі DREAM.
Зазначається, що наразі є 5,68 мільярда гривень з необхідних 37,70 мільярдів гривень на реалізацію проєктів з відбудови по області.
Миколаївська громада посіла перше місце за кількістю проєктів з відбудови, внесених до системи. Наразі там зареєстровано 254 проєкти із загальним орієнтовним бюджетом 18,1 мільярда гривень. Проте наявне фінансування наразі складає лише 2,46 мільярда гривень.
Відновлення Миколаївщини
Станом на лютий 2024 року відновлено понад 30% об'єктів інфраструктури Миколаївської області. Найбільше відновлено лікарень та мостів, а найменше — житлової сфери.
Торік Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області заключила договорів на відновлення та ремонт об’єктів на 7,8 мільярдів гривень. Це четверте місце по Україні за сумами проведених торгів.
Серед обʼєктів, що підлягають відновленню, міст у Вознесенську, який знаходиться на трасі Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв». Його було зруйновано минулого року під час боїв з російськими військами за місто.
Цьогоріч планують розпочати роботи з відновлення аеропорту «Миколаїв», який було зруйнованого ще на початку російського вторгнення.
До цього в Миколаївській області в рамках фонду ліквідації наслідків збройної агресії з державного бюджету виділили 789 мільйонів гривень на реконструкцію 16 пошкоджених обстрілами об’єктів. В ході перевірок Держаудитслужба знайшла ряд порушень в тендерних закупівлях по деяких з них.
Станом на 1 квітня в державній цифровій екосистемі управління відновленням DREAM містилося 98 проєктів з відбудови Миколаївської області.
Станом на травень 2024 року темпи відбудови Миколаївської області уповільнилися. Наразі відновлено 30% регіону, переважно — обʼєкти критичної інфраструктури.
17 вересня 2024 року Україна отримала 4-й та 5-й пакети фінансової допомоги від Данії на суму 64 мільйонів євро, 44 з яких отримає Миколаївська область.
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