На проєкти з відбудови Миколаївщини необхідно понад ₴37 млрд, – DREAM

В державній цифровій екосистемі управління відновленням DREAM міститься вже 468 проєктів з відбудови Миколаївської області. Для їхньої реалізації знадобиться 37,70 мільярдів гривень.

Такі дані станом на 19 жовтня опубліковані в цифровій системі DREAM.

Зазначається, що наразі є 5,68 мільярда гривень з необхідних 37,70 мільярдів гривень на реалізацію проєктів з відбудови по області.

Кількість проєктів з відбудови Миколаївщини, дані системи DREAM

Миколаївська громада посіла перше місце за кількістю проєктів з відбудови, внесених до системи. Наразі там зареєстровано 254 проєкти із загальним орієнтовним бюджетом 18,1 мільярда гривень. Проте наявне фінансування наразі складає лише 2,46 мільярда гривень.

Кількість проєктів з відбудови Миколаївщини, дані системи DREAM

Своєю чергою, Баштанська громада налічує 28 проєктів, Очаківська – 26, Вознесенська – 20, Южноукраїнська – 14, а Снігурівська – 12.

Відновлення Миколаївщини

Станом на лютий 2024 року відновлено понад 30% об'єктів інфраструктури Миколаївської області. Найбільше відновлено лікарень та мостів, а найменше — житлової сфери.

Торік Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області заключила договорів на відновлення та ремонт об’єктів на 7,8 мільярдів гривень. Це четверте місце по Україні за сумами проведених торгів.

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Серед обʼєктів, що підлягають відновленню, міст у Вознесенську, який знаходиться на трасі Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв». Його було зруйновано минулого року під час боїв з російськими військами за місто.

Цьогоріч планують розпочати роботи з відновлення аеропорту «Миколаїв», який було зруйнованого ще на початку російського вторгнення.

До цього в Миколаївській області в рамках фонду ліквідації наслідків збройної агресії з державного бюджету виділили 789 мільйонів гривень на реконструкцію 16 пошкоджених обстрілами об’єктів. В ході перевірок Держаудитслужба знайшла ряд порушень в тендерних закупівлях по деяких з них.

Станом на 1 квітня в державній цифровій екосистемі управління відновленням DREAM містилося 98 проєктів з відбудови Миколаївської області.

Станом на травень 2024 року темпи відбудови Миколаївської області уповільнилися. Наразі відновлено 30% регіону, переважно — обʼєкти критичної інфраструктури.

17 вересня 2024 року Україна отримала 4-й та 5-й пакети фінансової допомоги від Данії на суму 64 мільйонів євро, 44 з яких отримає Миколаївська область.