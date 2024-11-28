Уряд перенаправив ₴3,8 млрд з підтримки бізнесу та розмінування на «1000 Зеленського» та «Національний кешбек»

Уряд перенаправив 3,8 млрд грн із підтримки бізнесу та розмінування на «1000 Зеленського» та «Національний кешбек». Фото для ілюстрації Фото: depositphotos

Уряд ухвалив рішення перерозподілити бюджетні кошти, передбачені Міністерству економіки на 2024 рік, у межах спеціального фонду державного бюджету. 3,8 мільярда гривень, виділених на розвиток бізнесу та розмінування, спрямують на програму «Національний кешбек» та зимову «єПідтримку» (1000 від Зеленського).

Відповідне розпорядження 26 листопада з’явилося на сайті Кабінету Міністрів України, повідомляють «МикВісті».

Для фінансування цих програм уряд вирішив зменшити обсяг видатків на:

Програму часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва — на 99,8 мільйона гривень.

Державну підтримку реалізації інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями — на 1,76 мільярда гривень.

Компенсацію витрат на гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення — на 2 мільярди гривень.

Скриншот розпорядження Кабміну, опублікованого на Урядовому порталі

«Ну а поки бізнесу і громадянам підвищують податки… Кабмін вирішив забрати гроші з програм підтримки бізнесу та розмінування і направити додаткові 3,8 млрд грн цього року на кешбек і «1000 від Зеленського». Навіть не знаю, що додати…», — прокоментував рішення народний депутат України Ярослав Железняк.

Він також нагадав, що 14 листопада на сайті Президента України з’явилася петиція про перегляд програми «1000 Зеленського».

«Залишилося зібрати 2 тисячі голосів проти цієї програми. Хоча цікаво буде подивитися, як на це відповість ОП (Офіс Президента)», — додав Ярослав Железняк.

Скриншот петиції про перегляд програми Президента з підтримки громадян до зимового періоду

Петиція закликає змінити підхід до реалізації програми виплат по 1000 гривень. Автор наголошує на проблемах із фінансуванням ініціативи на тлі підвищення податків для бізнесу та населення. За даними Міністерства економіки, кошти на виплати надають міжнародні партнери, але ці ресурси заборонено використовувати для оборонних потреб. Автор петиції вважає, що гроші варто спрямувати на соціальні програми, які залишилися без фінансування, зокрема на «єОселю».

На думку автора, виплата однакової суми всім українцям не враховує реальних потреб населення. Для домогосподарств із середнім доходом ці кошти не є суттєвою підтримкою, тоді як пенсіонери, малозабезпечені, багатодітні родини та переселенці потребують більшої допомоги. Вибірковий підхід дозволив би збільшити розмір виплат для найвразливіших категорій.

Наразі петиція набрала 23,8 тисячі голосів із необхідних 25 тисяч.

Зимова програма «єПідтримка»

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Нагадаємо, що в жовтні президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму допомоги «Є-підтримка». З 1 грудня в Україні має запрацювати нова програма, згідно якої, кожен українець отримає тисячу гривень. Ці кошти можна буде витратити на оплату товарів та послуг. Згодом стало відомо, що українці також зможуть витратити кошти, отримані за програмою зимової «єПідтримки», на придбання вітчизняних ліків та медичних виробів.

Пізніше у Мінекономіки закликали українців витратити 1000 грн зимової «єПідтримки» на ЗСУ. Там вважають, що зимова програма «єПідтримка» може стати дієвим механізмом підтримки української армії.

Програма «Національний кешбек»

У вересні 2024 року в Україні розпочалась реалізація програми «Національний кешбек», в рамках якої 646 378 громадян отримали фінансову підтримку на загальну суму 37,2 мільйона гривень. Програма надає кешбек у розмірі 10% за придбання українських товарів у великих торговельних супермаркетах.

На Миколаївщині до програми доєдналося 19 місцевих виробників. Миколаївська область займає 21 місце серед усіх областей України за темпами залучення підприємців до програми.