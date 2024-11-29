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Підвищення податків: Шмигаль каже, що до 2025 року держава додатково отримає ₴8 млрд

Денис Шмигаль, фото: Пресслужба прем'єр-міністраДенис Шмигаль, фото: Пресслужба прем'єр-міністра

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що завдяки ухваленим змінам до Податкового кодексу держава отримає додаткові кошти, які будуть спрямовані на фінансування зарплат українських військових. Мова йде про 8 мільярдів гривень.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

«Усі ці надходження підуть виключно на забезпечення виплат нашим захисникам і захисницям. Україна використовує внутрішні фінансові ресурси для підтримки своїх воїнів», — зазначив Денис Шмигаль.

Міністерство фінансів додало, що зміни впроваджені для збалансування бюджету, зокрема з метою посилення фінансування оборонних потреб.

У 2025 році на оборону та безпеку передбачено майже 2,23 трильйона гривень, що на 47,6 мільярда гривень більше, ніж у 2024 році, та становить 26,3% ВВП.

  • На оплату праці військових передбачено 1,16 трильйона гривень — на 10 мільярдів гривень більше, ніж цьогоріч.
  • Видатки на озброєння і техніку зростуть на 34,1 мільярда гривень і складуть 739 мільярда гривень, що дозволить закупити сучасне обладнання та оновити техніку.
  • Фінансування Мінстратегпрому збільшиться до 55,1 мільярда гривень (+15,3 мільярда гривень) для модернізації оборонної промисловості.
  • На закупівлю безпілотників виділено 46,9 мільярда гривень — це на 3,6 мільярда гривень більше, ніж у 2024 році.

За підрахунками Мінфіну, у 2024 році зміни до Податкового кодексу принесуть 21,6 мільярда гривень фіскального ефекту: 21,5 мільярда гривень надійдуть до держбюджету, 0,1 мільярда гривень — до місцевих бюджетів.

У 2025 році прогнозовані надходження становлять 141,1 мільярда гривень, з яких 133 мільярда гривень — у держбюджет і 8,1 мільярда гривень — у місцеві бюджети.

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