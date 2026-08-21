 На трасі Одеса – Миколаїв вантажівка з пивом врізалася у пожежну машину: рух ускладнений

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Головна Новини Інциденти 14:51, 21 серпня, 2026

На трасі Одеса – Миколаїв вантажівка з пивом врізалася у пожежну машину: рух ускладнений

Вантажівка не помітила пожежну машину та врізалася в неї під Нечаяним. Скриншот з відеоВантажівка не помітила пожежну машину та врізалася в неї під Нечаяним. Скриншот з відео

На трасі Одеса — Миколаїв неподалік Нечаяного вантажівка врізалася у пожежну машину, яка гасила траву. Унаслідок ДТП є потерпілі, а на дорогу вилилися напої.

Про це «МикВісті» повідомив речник Патрульної поліції Миколаївської області Віталій Душко.

За його словами, пожежний автомобіль працював на місці займання, коли в нього врізалася вантажівка вагою близько восьми тонн.

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— Пожежна машина гасила пожежу трави біля Нечаяного, і в неї в’їхала вантажівка. Це не фура, а вантажівка приблизно на вісім тонн. ДТП — з потерпілими, — розповіли в поліції.

Наразі патрульні працюють на місці аварії та регулюють дорожній рух.

У Патрульній поліції Миколаївської області закликали водіїв враховувати ситуацію під час планування поїздки, бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху.

Вантажівка не помітила пожежну машину та врізалася в неї під Нечаяним. Скриншот з відеоВантажівка не помітила пожежну машину та врізалася в неї під Нечаяним. Скриншот з відео
Вантажівка не помітила пожежну машину та врізалася в неї під Нечаяним. Скриншот з відеоВантажівка не помітила пожежну машину та врізалася в неї під Нечаяним. Скриншот з відео

Нагадаємо, що 2 січня 2024 року у Миколаєві на вулиці Нікольській перевернулася вантажівка, що перевозила олію. На місці аварії працюють комунальники та екстрені служби, дорогу засипають піском.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

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