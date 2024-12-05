У Миколаєві збудують нові укриття та оновлять школи за ₴28,7 мільйона

Миколаїв планує витратити ₴28,7 мільйона на будівництво укриттів та оновлення шкіл у 2025 році. Архівне фото: «МикВісті»

Наступного року в Миколаєві планують витратити майже 29 мільйонів гривень на будівництво укриттів і ремонт освітніх закладів.

Ці кошти передбачені в проєкті бюджету міста на 2025 рік, пишуть «МикВісті».

Фінансування цих проєктів відбуватиметься в межах програми «Будівництво освітніх установ та закладів».

Створення нових укриттів у навчальних закладах:

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Миколаївська гімназія №14: Планується розробка проєктно-кошторисна документації на створення укриття до 25 травня 2025 року. Вартість документації складає 840 тисяч гривень.

Миколаївський ліцей №8: Для створення укриття за 906 тисяч гривень буде розроблена проєктно-кошторисна документація до 15 квітня 2025 року.

Миколаївська гімназія №33: Проєктно-кошторисна документація за 854 тисячі гривень для будівництва укриття має бути готова до 30 травня 2025 року.

Гімназія №18: Для цієї школи проєктно-кошторисна документація за 1 мільйон гривень має бути розробленою до 3 березня 2025 року.

Гімназія №10: Проєктно-кошторисна документація буде готова до 31 березня 2025 року. Вартість документації складає 1,3 мільйона гривень.

Ліцей «Академія дитячої творчості»: Для цього закладу проєкт укриття за 1,3 мільйона гривень буде розроблений до 17 березня 2025 року.

ДНЗ №75, №65, №126: Для цих закладів також буде облаштовано укриття.

Підвал корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 імені В. Д. Чайки переобладнають під протирадіаційне укриття. За даними Prozorro Завершення робіт планується до 25 лютого 2025 року, а загальний бюджет на ці роботи складає 19,9 мільйона гривень.

Оновлення освітніх і мистецьких об’єктів:

Реконструкція Миколаївської гімназії №48, яка була зруйнована російськими обстрілами у 2022 році.

Дитяча музична школа №5: За даними екосистеми Dream. Орієнтовний бюджет проєкту складає 23 мільйони 209 тисячі 125 гривень. Тривалість його реалізації становить 24 місяці. У 2024 році з міського бюджету на реконструкцію школи надали 8 мільйонів гривень.

Палац творчості учнів: У 2025 році також планується реконструкція Палацу творчості учнів по вулиці Адміральська, 31. Проектно-кошторисна документація буде готова до 14 грудня 2024 року, а витрати на проєкт становитимуть 630 тисяч гривень. Крім того, там за 2 мільйони гривень відремонтують укриття. Підрядник зобов’язаний виконати роботи до 16 грудня 2024 року.

На території Миколаївської гімназії №31 облаштують спортивний майданчик із благоустроєм.

Нагадаємо, протягом 2025-2027 років Миколаївська міська рада планує спрямувати 245 мільйонів 485 тисяч гривень на облаштування укриттів у закладах освіти.

Згідно з проєктом, у 2025 році на ці заходи хочуть виділити 75 мільйонів гривень, у 2026 — 82,8 мільйона, а у 2027 — 87,6 мільйона. В майбутньому році планується розпочати ремонт ПРУ для гімназій №10 та 18, ліцею № 8 та Академії дитячої творчості.

Як раніше писали «МикВісті» в очному/змішаному форматі у Миколаєві працює 31 заклад середньої освіти. Планують працювати очно/змішано ще 11 навчальних закладів по завершенню ремонтних робіт в укриттях та будівлях.

Натомість з 73 дошкільних навчальних закладів на сьогодні у Миколаєві функціонують лише 22, в яких навчається 5046 дітей. Уже завершили роботи з ремонту укриття ще в одному дитсадку, найближчим часом він має запрацювати. Ще у 14 дитсадках тривають роботи.