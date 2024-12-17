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Рада підтримала пільги для закупівлі товарів оборонного призначення на наступний рік

Рада вцілому прийняла законопроекти про зміни у Податковий кодекс №12266 та Митний кодекс №12267.Фото: Пресслужба ВРУРада вцілому прийняла законопроекти про зміни у Податковий кодекс №12266 та Митний кодекс №12267.Фото: Пресслужба ВРУ

У вівторок, 17 листопада, Верховна Рада вцілому прийняла законопроєкти про зміни у Податковий кодекс №12266 та Митний кодекс №12267.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк

За його словами, законопроєкт про внесення змін до Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом окремих товарів оборонного призначення підтримали 331 нардеп, а закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів»  щодо вимог відповідності екологічним нормам - 335.

Зокрема, зміни передбачають:

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  • звільнення від ввізного мита товарів для виробництва боєприпасів та обладнання для їх тестування;
  • відстрочення до 2027 року вимог екологічного стандарту «ЄВРО-6» для деяких транспортних засобів (крім легкових);
  • впровадження «ЄВРО-6» для нових легкових авто з 1 січня 2025 року.

Зазначається, що йдеться про окремі товари оборонного призначення (порох, капсулі ударні, складові частини патронів), частини та приладдя бойової зброї, обладнання для тестування набоїв;

Також це стосується товарів, необхідних для виробництва та постачання повітряних, наземних та морських безпілотних систем та їх компонентів.

Також вказується, що реалізація запропонованих змін може зменшити витрати на складові, що ввозяться на митну територію України, у тому числі для виробництва повітряних, наземних та водних безпілотних систем, активних засобів протидії технічним розвідкам, машин механізованого розмінування, атакож систем зброї дистанційного керування та боєприпасів (які використовуються з безпілотними системами). Це дасть змогу заощаджувати кошти при закупівлі за кошти державного бюджету готових товарів, вироблених з використанням цих складових.

Нагадаємо, що  Державна митна служба (ДМС) 15 серпня впровадила нову автоматизовану систему митного оформлення в усіх автомобільних пунктах пропуску на державному кордоні. Система також прискорить перетин кордону для громадян.

 

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