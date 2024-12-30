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З наступного року в Україні зросте вартість транспортування газу на 305%

В Україні зросте вартість транспортування газу на 305% з наступного року. Фото: gettyimagesВ Україні зросте вартість транспортування газу на 305% з наступного року. Фото: gettyimages

В Україні з 2025 року транспортування газу для внутрішніх споживачів подорожчає на 305% через відсутність транзиту.

Про це пише LIGA.net із посиланням на засідання Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Згідно з рішенням комісії, тариф на транспортування природного газу збільшується зі 124,16 до 501,97 гривень за 1000 кубічних метрів, або майже на 305%.

«У 2024 році 85% доходу — це транспортування газу походженням з Російської Федерації. Тобто 15% — це те, що залишається нам від внутрішніх замовників. Для повної компенсації не вистачає того підняття тарифу, але ми згодні, ми розуміємо, що економіка України потребує зважених рішень», — сказав гендиректор Оператора газотранспортної системи України Дмитро Липпа.

За його словами, Оператор ГТС зі свого боку вжив усіх заходів для зниження витрат, зокрема закриваються і консервуються компресорні станції, оптимізують кількість персоналу і видатки.

Нагадаємо, у Миколаєві з нового року подорожчає послуга вивезення сміття для абонентів КП «Миколаївкомунтранс» та КП «Обрій-ДКП». Загалом по місту вартість зросте від 5% до 15%

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