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Миколаївщина у 2024 році сплатила майже ₴23 млрд податків

Скільки податків сплатила Миколаївщина у 2024 році, фото: «МикВісті»Скільки податків сплатила Миколаївщина у 2024 році, фото: «МикВісті»

У 2024 році в Миколаївській області податки до бюджетів усіх рівнів склали 22,8 мільярди гривень.

Це на 19,2%, або на 3,7 мільярда гривень більше, ніж у 2023 році, повідомили у Державній податковій службі Миколаївської області.

До держбюджету надійшло майже 13,2 мільярда гривень, що на 73,1%, чи на 5,6 мільярда гривень більше, ніж за той самий період минулого року.

При цьому, до місцевих бюджетів сплатили 9,6 мільярдів гривень. У порівнянні з попереднім роком це на 2,1 мільярда більше, якщо не враховувати податок на доходи фізичних осіб від військовослужбовців, який тепер зараховується до держбюджету.

Нагадаємо, що у четвер, 10 жовтня, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416д про збільшення податків. Майже всі народні депутати від Миколаївської області підтримали це рішення.

Слід зазначити, що наприкінці листопада 2024 року президент Зеленський також підписав закон про підвищення податків. Очікують, що дохід держави від податків у 2025 році становитиме 141 мільярд гривень.

Також повідомлялось, що з 1 січня ФОП будуть сплачувати підвищені податки.

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