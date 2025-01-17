У 2024 році на Херсонщині кількість ліквідованих підприємств перевищила кількість створених

Наслідки російських обстрілів Херсонщини. Фото: Нацполіція

Протягом 2024 року на Херсонщині зареєстрували понад 170 юридичних осіб та близько 2,4 тисячі фізичних осіб-підприємців. Водночас кількість ліквідованих підприємств на тисячу перевищила кількість створених.

Як зазначили в Херсонській ОВА, на сьогодні дві треті області залишаються тимчасово окупованими.

Попри це, частка доходів від бізнесу до місцевих бюджетів перевищує 50%, а заборгованість із виплати заробітної плати зменшилась на 88%.

«Серед основних проблем залишаються нестача виробничого обладнання і техніки, фінансові можливості для підтримки підприємців та відсутність актуальної регіональної статистики. Працюємо над вирішенням цих питань. У пріоритеті на цей рік — розвиток співпраці з міжнародними партнерами та відновлення малого і середнього бізнесу в регіоні», — зазначив перший заступник начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.

Раніше повідомлялось, що цього року на Херсонщині планують збільшити площі посівів кавунів та динь у півтора, або ж навіть у два рази.