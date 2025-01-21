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Уряд розширив програму виплат ₴6,5 тисяч на дітей переселенців

Денис Шмигаль на засіданні Уряду. Фото: пресслужба КабмінуДенис Шмигаль на засіданні Уряду. Фото: пресслужба Кабміну

Уряд удосконалив програму одноразових виплат для малозабезпечених родин та переселенців. Ті, хто минулого року через технічні причини не отримав допомогу, зможуть зробити це цього року.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, під час засідання уряду.

«Сьогодні уряд вдосконалює ще одну важливу соціальну програму — «Тепла зима». Це виплати на кожну дитину із малозабезпечених родин та із родин ВПО. У грудні 2024 року ми допомогли майже 600 тисячам українців за цією програмою. На кожну дитину були виплачені по 6,5 тисяч гривень», — зазначив він.

Уряд вніс зміни до програми, щоб виправити ситуацію з тими родинами, які не потрапили до списку отримувачів минулого року.

«Тепер вносимо зміни, що родини, які минулого року з технічних причин не були включені до переліку отримувачів, тепер одержать допомогу. Ці кошти вони зможуть витратити на найбільш нагальні потреби, зокрема на теплі речі для дітей», — повідомив прем'єр.

Нагадаємо, що у 2024 році в Первомайському районі Миколаївської області було зареєстровано більше 12 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

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