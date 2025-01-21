Уряд розширив програму виплат ₴6,5 тисяч на дітей переселенців
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
15:31, 21 січня, 2025
-
Уряд удосконалив програму одноразових виплат для малозабезпечених родин та переселенців. Ті, хто минулого року через технічні причини не отримав допомогу, зможуть зробити це цього року.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, під час засідання уряду.
«Сьогодні уряд вдосконалює ще одну важливу соціальну програму — «Тепла зима». Це виплати на кожну дитину із малозабезпечених родин та із родин ВПО. У грудні 2024 року ми допомогли майже 600 тисячам українців за цією програмою. На кожну дитину були виплачені по 6,5 тисяч гривень», — зазначив він.
Уряд вніс зміни до програми, щоб виправити ситуацію з тими родинами, які не потрапили до списку отримувачів минулого року.
«Тепер вносимо зміни, що родини, які минулого року з технічних причин не були включені до переліку отримувачів, тепер одержать допомогу. Ці кошти вони зможуть витратити на найбільш нагальні потреби, зокрема на теплі речі для дітей», — повідомив прем'єр.
Нагадаємо, що у 2024 році в Первомайському районі Миколаївської області було зареєстровано більше 12 тисяч внутрішньо переміщених осіб.
Останні новини про: Кабмін