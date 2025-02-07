Бізнес Миколаївщини у січні сплатив понад ₴400 млн ПДВ

Бізнес Миколаївщини у січні сплатив понад 400 млн грн ПДВ, фото «МикВісті»

У січні 2025 року підприємства Миколаївщини перерахували до державного бюджету 411,5 мільйона гривень податку на додану вартість (ПДВ) з товарів, вироблених в Україні.

Про це повідомили у Головному управління державної податкової служби у Миколаївській області

Порівняно з середнім показником минулого року, надходження зросли на 45%, що становить додаткові 128 мільйонів гривень.

Довідка: ПДВ — це податок, який підприємства додають до вартості товарів та послуг. Його сплачують споживачі при покупці, а бізнес передає ці кошти до бюджету.

Нагадаємо, у листопаді президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11416-д про історичне підвищення податків. Очікують, що дохід держави від податків у 2025 році становитиме 141 мільярд гривень. Також повідомлялось, що з 1 січня ФОП будуть сплачувати підвищені податки.