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На Херсонщині родини загиблих Захисників отримають ₴950 тис. з обласного бюджету

Засідання обласної комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги, фото: Херсонська ОВАЗасідання обласної комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги, фото: Херсонська ОВА

На Херсонщині родини загиблих Захисників України отримають грошову допомогу з обласного бюджету. Загальна сума виплат становитиме 950 тисяч гривень.

Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

«Родини загиблих Захисників та Захисниць України отримають матеріальну підтримку коштом обласного бюджету. Це рішення затвердили на черговому засіданні обласної комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Херсонщини», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 19 березня, з російського полону повернулися 175 українських військових. Зазначимо, що ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них — важкопоранені бійці та військові, яких Росія незаконно переслідувала. Усім звільненим буде надана невідкладна медична та психологічна допомога.

 

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