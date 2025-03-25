Тимчасово окупований Скадовськ передав ₴600 тис. на потреби ЗСУ

За ці кошти було придбано системи радіоелектронної розвідки, генератори, дрони «Mavic 3», фото: Олександр Прокудін

Тимчасово окупована Скадовська громада зібрала та передала понад 600 тисяч гривень на підтримку українських військових, які боронять Херсонщину.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За ці кошти, за сприяння Херсонської ОВА, було придбано системи радіоелектронної розвідки, генератори, дрони «Mavic 3», бойові рятувальні жилети та інше необхідне оснащення. Допомогу передали підрозділам розвідки та бригаді берегової оборони морської піхоти.

«Ще один чудовий приклад, коли тимчасово окупована громада фінансує своє звільнення та допомагає знищувати ворога», — додав Олександр Прокудін.

Нагадаємо, сьогодні, 25 березня, російські війська знову обстрілювали Херсон. Під час одного з обстрілів ворожий снаряд влучив у подвір’я приватного будинку, що спричинило пожежу.