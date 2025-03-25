Через російський обстріл Херсону сталась пожежа на території приватного будинку

Російські війська знову атакували Херсон, фото: ДСНС

Сьогодні, 25 березня, російські війська знову обстрілювали Херсон. Під час одного з обстрілів ворожий снаряд влучив у подвір’я приватного будинку, що спричинило пожежу.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій Херсонської області.

«Протягом дня ворог хаотично обстрілював мирні квартали міста. Після одного з обстрілів ворожий снаряд влучив у господарчу споруду на території приватного домоволодіння, виникла пожежа. Пожежно-рятувальний підрозділ оперативно прибув за викликом та загасив пожежу, не допустивши поширення вогню на сусідні будівлі та автомобіль», – йдеться у повідомленні.

Російські війська знову атакували Херсон, фото: ДСНС Російські війська знову атакували Херсон, фото: ДСНС

Нагадаємо, минулої доби, 24 березня, російські війська завдали ударів по житлових районах та критичній інфраструктурі Херсонської області.