Через російський обстріл Херсону сталась пожежа на території приватного будинку
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- Анна Гакман
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20:45, 25 березня, 2025
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Сьогодні, 25 березня, російські війська знову обстрілювали Херсон. Під час одного з обстрілів ворожий снаряд влучив у подвір’я приватного будинку, що спричинило пожежу.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій Херсонської області.
«Протягом дня ворог хаотично обстрілював мирні квартали міста. Після одного з обстрілів ворожий снаряд влучив у господарчу споруду на території приватного домоволодіння, виникла пожежа. Пожежно-рятувальний підрозділ оперативно прибув за викликом та загасив пожежу, не допустивши поширення вогню на сусідні будівлі та автомобіль», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби, 24 березня, російські війська завдали ударів по житлових районах та критичній інфраструктурі Херсонської області.
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