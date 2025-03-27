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Херсонщина виділила ₴3,76 млн допомоги постраждалим від російської агресії

Засідання Херсонської обласної комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям регіону, фото: ОВАЗасідання Херсонської обласної комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям регіону, фото: ОВА

З бюджету Херсонщини виділили 3 мільйони 765 тисяч гривень на одноразову матеріальну допомогу мешканцям області, які зазнали поранень внаслідок російської агресії. 

Як повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації, допомогу отримають понад 380 жителів.

«Кошти отримають громадяни, які зіткнулись з серйозними проблемами зі здоров'ям. Також допомогу призначили людям, які зазнали поранень внаслідок російської агресії та родинам загиблих цивільних жителів. Загальна сума призначеної допомоги — 3 мільйони 765 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вдень 27 березня російські війська обстріляли середмістя Херсона. Била з артилерії. Одна людина загинула, ще одна — поранена. Як повідомив голова Херсонської міської адміністрації Роман Мрочко, загинула 55-річна жінка, також поранений 56-річний чоловік. Через обстріл пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та автотранспорт.

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