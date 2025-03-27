Атака росіян по Херсону: у частині місті зникло світло

Наслідки обстрілу Херсону. Скриншот з відео з Telegram-каналів

Вдень 27 березня російські війська обстріляли середмістя Херсона. Била з артилерії. Одна людина загинула, ще одна — поранена.

Про це повідомив голова Херсонської міської адміністрації Роман Мрочко.

За його словами загинула 55-річна жінка, також поранений 56-річний чоловік. Через обстріл пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та автотранспорт.

Внаслідок обстрілів частина Херсона залишилась без електропостачання. У місті тимчасово зупинили рух тролейбусів. Місця та обсяги пошкоджень наразі з’ясовують фахівці.

Нагадаємо, що у ніч проти 27 березня російські війська атакували Дніпро дронами-камікадзе, спричинивши масштабні руйнування та кілька пожеж.