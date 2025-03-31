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У Посад-Покровському планують капітально відремонтувати вулиці за понад ₴589 млн

Село Посад-Покровське на Херсонщині, лютий 2023 року, фото: «МикВісті»Село Посад-Покровське на Херсонщині, лютий 2023 року, фото: «МикВісті»

На капітальний ремонт 21 вулиці у селі Посад-Покровське на Херсонщині спрямують понад 589 мільйонів гривень. 

Відповідний тендер оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури області. 

Капітальний ремонт проведуть на таких вулицях:

• Ремонт доріг по вулицях: Гусинська, Молодіжна, Полтавська, Южна — 120,1 мільйонів гривень

• Ремонт доріг по вулицях: Зелена, Покровська, Спортивна, Степова, Херсонська, Церковна, провулок Херсонський — 156,4 мільйонів гривень

• Ремонт доріг по вулицях: Перемоги, Першого Травня, Приозерна, Садова — 146,6 мільйонів гривень

• Ремонт доріг по вулицях: Бобровського, Воєнна, Гагаріна, Дєдуха, Інгулецька, Раковського Феді — 165,9 мільйонів гривень

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Завершити роботи підрядник має до 31 грудня 2025 року. Гарантійний строк експлуатації відремонтованих доріг становить 10 років.

Раніше, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Херсонській області оголосила тендери на відбудову старих та будівництво нових будинків у селі Посад-Покровське. Для будівництва 204 осель планують витратити 583 мільйони гривень. 

Відбудова Посад-Покровського

Село Посад-Покровське, що розташоване на межі Херсонської та Миколаївської областей, 8 місяців було на лінії зіткнення. Щодня жителі села нараховували від 350 до 500 прильотів.

Навесні 2023 року Посад-Покровське включили у проєкт з комплексної відбудови. Але роботи призупинили влітку 2024 року. 

Але згодом стало відомо, що Кабмін знову виділив гроші на відбудову села. Загалом впродовж 2025 року за державні кошти у селі планують відновити 100 будинків.

Станом на січень 2025 року у Посад-Покровському жоден будинок не відбудований на 100%. Більшість зі 120 об’єктів, над якими працювали, готові лише на 20%.

А у лютому 225 року голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин пообіцяв показати у 2025 році швидкий результат з відбудови села Посад-Покровське.

Читайте також статтю «МикВісті» «Посад-Покровське: Село, яке вижило під обстрілами».

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