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Місцеві бюджети Миколаївщини поповнились на майже ₴263 млн від податку підприємців-спрощенців

Гроші у гаманці. Ілюстраційне фото: depositphotosГроші у гаманці. Ілюстраційне фото: depositphotos

Підприємництва Миколаївщини, які обрали спрощену систему оподаткування, за перші два місяці 2025 року сплатили до місцевого бюджету 263,6 мільйонів гривень єдиного податку. 

Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

Зазначається, що від підприємців-спрощенців місцеві громади області отримали єдиного податку на 35,6 мільйонів гривень більше, ніж за два місяці 2024 року.

Також додали, що кошти від сплати податку спрямовуються на фінансування потреб територіальних громад, забезпечення соціального розвитку регіону та поліпшення інфраструктури.

Нагадаємо, у перші два місяці 2025 року підприємства Миколаївщини перерахували до бюджетів усіх рівнів 20,6 мільйона гривень рентних платежів. 

Також у січні-лютому 2025 року платники податків Миколаївщини сплатили до державного бюджету понад 410 мільйонів гривень військового збору.

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