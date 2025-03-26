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Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴20 млн рентних платежів за використання води

Краєвид Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»Краєвид Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»

У перші два місяці 2025 року підприємства Миколаївщини перерахували до бюджетів усіх рівнів 20,6 мільйона гривень рентних платежів. 

Як повідомили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, з цієї суми до державного бюджету надійшло 10,2 мільйона гривень за спеціальне використання води, а до місцевих бюджетів — 10,4 мільйона гривень.

Податківці нагадують, що спеціальне водокористування платне і діє на підставі дозволу, який є обов'язковим для тих, хто використовує понад п’ять кубічних метрів води на добу.

Раніше повідомлялось, що за січень-лютий 2025 року підприємці Миколаївщини сплатили 40,7 мільйона гривень акцизного податку.

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