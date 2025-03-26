Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴20 млн рентних платежів за використання води
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- Світлана Іванченко
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17:52, 26 березня, 2025
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У перші два місяці 2025 року підприємства Миколаївщини перерахували до бюджетів усіх рівнів 20,6 мільйона гривень рентних платежів.
Як повідомили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, з цієї суми до державного бюджету надійшло 10,2 мільйона гривень за спеціальне використання води, а до місцевих бюджетів — 10,4 мільйона гривень.
Податківці нагадують, що спеціальне водокористування платне і діє на підставі дозволу, який є обов'язковим для тих, хто використовує понад п’ять кубічних метрів води на добу.
Раніше повідомлялось, що за січень-лютий 2025 року підприємці Миколаївщини сплатили 40,7 мільйона гривень акцизного податку.
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