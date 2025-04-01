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Російський обстріл курортного району Одеси: екологічні збитки оцінили у ₴920 млн

Наслідки російської атаки на Одещину, фото: Одеська обласна прокуратураНаслідки російської атаки на Одещину, фото: Одеська обласна прокуратура

Під російським обстрілом 5 березня опинився курортний район Одеси. Унаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, а також завдана значна шкода природі.

Як повідомли в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, фахівці на місці обстрілу фіксували наслідки та розрахунок шкоди.

За словами екологів, після обстрілу уламки зруйнованих будівель засипали понад 3 000 квадратних метрів землі. Загальна сума екологічних збитків — 920 мільйонів гривень

Зазначається, що зібрану інформацію передали до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України та внесли до єдиного реєстру збитків, спричинених збройною агресією, йдеться в дописі.

Нагадаємо, що у лютому внаслідок російських атак по громадам Миколаївщини спалахнули масштабні пожежі. Загальна сума екологічних збитлків становить 2,5 мільйони гривень.

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