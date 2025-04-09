До місцевих бюджетів Миколаївщини надійшло майже ₴2,5 млрд податку

З початку 2025 року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло майже 2,5 мільярдів гривень податкових платежів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

Зазначається, що представники бізнесу сплатили податків на 483,1 мільйонів гривень більше, ніж за три місяці минулого року.

Також додали, що у першому кварталі 2025 року найбільше надходжень до місцевих бюджетів забезпечили платники податку на доходи фізичних осіб.

Зокрема, місцеві бюджети отримали майже 1,6 мільярдів гривень податку на доходи фізичних осіб, ще 486 мільйонів гривень сплатили суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування. Крім цього, податку на землю сплатили на 248,7 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у перші два місяці 2025 року підприємства Миколаївщини перерахували до бюджетів усіх рівнів 20,6 мільйона гривень рентних платежів.

Також у січні-лютому 2025 року платники податків Миколаївщини сплатили до державного бюджету понад 410 мільйонів гривень військового збору.