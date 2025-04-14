У Посад-Покровському побудують амбулаторію та Центр безпеки села майже за ₴60 мільйонів

Село Посад-Покровське на Херсонщині, лютий 2023 року, фото: «МикВісті»

У селі Посад-Покровське Херсонської області зведуть амбулаторію та Центр безпеки — загальна вартість робіт — майже 60 мільйонів гривень.

Відповідні тендери 2 квітня опублікувала Служба відновлення та розвитку інфраструктури області на порталі Prozorro.

На будівництво амбулаторії передбачено 21,9 мільйона гривень, на Центр безпеки — 37,9 мільйонів гривень. Завершити роботи мають до 31 грудня 2025 року. Гарантійний строк експлуатації обох об’єктів — 10 років.

У Центрі безпеки передбачено створення пожежного депо, станції поліції, пункту екстреної медичної допомоги, котельні, електрощитової та підвального поверху. Також планується встановити системи відеоспостереження, опалення, вентиляції, каналізації та водопостачання. Територію благоустроять — облаштують газон і спортивний майданчик.

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Нову амбулаторію будують замість відремонтованої старої, яка не забезпечує повний обсяг медичних послуг. Проєкт передбачає укриття для пацієнтів і персоналу, бокси для медичного транспорту. Після завершення будівництва старе приміщення перепрофілюють для надання адміністративних послуг.

Будівництво фінансується в межах програми відновлення деокупованих територій.

Відбудова Посад-Покровського

Село Посад-Покровське, що розташоване на межі Херсонської та Миколаївської областей, 8 місяців було на лінії зіткнення. Щодня жителі села нараховували від 350 до 500 прильотів.

Навесні 2023 року Посад-Покровське включили у проєкт з комплексної відбудови. Але роботи призупинили влітку 2024 року.

Але згодом стало відомо, що Кабмін знову виділив гроші на відбудову села. Загалом впродовж 2025 року за державні кошти у селі планують відновити 100 будинків та капітально відремонтувати 21 вулицю за 589 мільйонів гривень.

Станом на січень 2025 року у Посад-Покровському жоден будинок не відбудований на 100%. Більшість зі 120 об’єктів, над якими працювали, готові лише на 20%.

А у лютому 225 року голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин пообіцяв показати у 2025 році швидкий результат з відбудови села Посад-Покровське.

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