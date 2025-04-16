На Херсонщині родини загиблих Захисників України отримають ₴900 тис. допомоги

Мешканці Херсонщини отримають матеріальну підтримку, фото: РадіоТрек

Родини загиблих військових і жителі Херсонщини, які постраждали через війну, отримають одноразову грошову допомогу. Загалом на це виділили з обласного бюджету 900 тисяч гривень.

Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

«900 тисяч гривень отримають родини загиблих Захисників та Захисниць України та мешканці Херсонщини, які отримали поранення. Це питання розглянули на засіданні обласної комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги. Його провів заступник начальника Херсонської ОВА Ярослав Шанько. Комісія розглянула справи, які надійшли від заявників та призначила виплатити одноразову матеріальну допомогу коштом обласного бюджету», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, більш ніж двісті мешканців Херсонської області отримають матеріальну допомогу з обласного бюджету на загальну суму 2,85 мільйона гривень. Як повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація, мешканцям призначена одноразова допомога на лікування.