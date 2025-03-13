Мешканці Херсонщини отримають матеріальну підтримку на суму майже ₴3 млн

Більш ніж двісті мешканців Херсонської області отримають матеріальну допомогу з обласного бюджету на загальну суму 2,85 мільйона гривень.

Як повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація, мешканцям призначена одноразова допомога на лікування.

«Заявникам призначено одноразову матеріальну допомогу на лікування онкозахворювання, тим, хто переніс оперативне втручання через серцево-судинні захворювання та захворювання органів зору, мешканцям Херсонської області, які перебували на стаціонарному лікуванні через гострі серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання у поточному році», — йдеться у повідомленні.