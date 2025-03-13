Мешканці Херсонщини отримають матеріальну підтримку на суму майже ₴3 млн
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- Анна Гакман
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22:14, 13 березня, 2025
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Більш ніж двісті мешканців Херсонської області отримають матеріальну допомогу з обласного бюджету на загальну суму 2,85 мільйона гривень.
Як повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація, мешканцям призначена одноразова допомога на лікування.
«Заявникам призначено одноразову матеріальну допомогу на лікування онкозахворювання, тим, хто переніс оперативне втручання через серцево-судинні захворювання та захворювання органів зору, мешканцям Херсонської області, які перебували на стаціонарному лікуванні через гострі серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання у поточному році», — йдеться у повідомленні.
Окрім того, грошову компенсацію отримають поранені цивільні особи та члени сімей загиблих цивільних осіб.
Нагадаємо, російські війська продовжують обстрілювати Херсонську область. Внаслідок атак постраждали мирні жителі та об’єкти інфраструктури.
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