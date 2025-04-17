У Миколаєві суд залишив під вартою чиновницю з Херсона, підозрювану в колабораціонізмі

Засідання суду у справі чиновниці з Херсона, яку підозрюють в колабораціонізмі. Фото: Центральний районний суд Миколаєва

У Миколаєві суд залишив під вартою без права на заставу співробітницю Херсонської міської ради, яку підозрюють у колабораціонізмі під час тимчасової окупації міста.

Як зазначили у пресслужбі Центрального районного суду, підозрювана під час окупації Херсона добровільно обійняла посаду завідувачки сектору в так званому «Управлінні праці та соціальної політики м. Херсон». Відомство входило до структури окупаційного «Міністерства праці та соціальної політики Херсонської області».

Зазначається, що вона виконувала організаційно-розпорядчі функції, керувала підлеглими й забезпечувала виконання поставлених перед ними завдань.

Прокуратура наполягала на необхідності тримання підозрюваної під вартою, посилаючись на ризики переховування, можливий тиск на свідків, знищення доказів, а також ймовірність скоєння нових правопорушень.

У свою чергу підозрювана заявила, що не має наміру тікати, а її захист назвав підстави прокуратури необґрунтованими та такими, що базуються на припущеннях.

Однак після розгляду матеріалів справи та заслуховування позицій сторін, слідчий суддя Іван Дірко ухвалив рішення залишити підозрювану під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, що Центрального суд Миколаєва увʼязнив командира навчального взводу, який підозрюється у колабораційній діяльності.