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Легендарний бренд «Чернігівське Біле» від компанії AB InBev Efes Ukraine презентує нове безалкогольне пиво.

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  • 13:00, 14 травня, 2025

«Біле Alco 0» зі смаком грейпфрута – це симфонія безалкогольного пива та свіжого соковитого смаку грейпфрута, що вирізняється легкою цитрусовою гірчинкою та дарує м'який солодкий післясмак. Дизайн пакування новинки звертає на себе увагу ніжними світло-рожевими відтінками та зображенням апетитних скибочок грейпфрута.

«Біле Alco 0» зі смаком грейпфрута – безмежно соковитий та без алкоголю, щоб насолоджуватись смаком без обмежень. Новинку оцінять як поціновувачі теплих дружніх посиденьок, так і споживачі, які ведуть активний спосіб життя.

Новий безалкогольний сорт «Біле Alco 0» представлений у банці об’ємом 0,5 л, що дозволяє швидко охолодити напій та прихопити із собою.

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