Майже 3 тис. декларацій подали жителі Миколаївщини: суми податків зросли у кілька разів

Краєвид Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»

На Миколаївщині завершилася деклараційна кампанія за 2024 рік — до 1 травня до податкової подали майже 3 тисяч декларацій про майновий стан і доходи.

Як повідомили в обласному управлінні ДПС, громадяни задекларували до сплати понад 160 мільйонів гривень ПДФО. Це більш ніж у 3,5 рази перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Також зросли надходження військового збору — громадяни задекларували майже 13 мільйонів гривень, що на понад п'ять мільйонів більше, ніж торік.

Окремо зазначається, що 367 громадян задекларували доходи понад один мільйон гривень, що на 96 осіб більше, ніж у минулому році. Вони задекларували понад 148 мільйонів гривень ПДФО та майже дев’ять мільйонів гривень військового збору. Значна частина цих доходів — це кошти, отримані за кордоном, а також від продажу рухомого та нерухомого майна.

Крім того, 518 громадян скористалися правом на податкову знижку, задекларувавши до повернення три мільйонів гривень.

У ДПС нагадали, що усі податки, зазначені в деклараціях, необхідно сплатити до 1 липня, тобто протягом 60 днів після завершення кампанії.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області, під час подання декларацій про доходи за 2024 рік, вже нарахували 107 гривневих мільйонерів.